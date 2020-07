Fabricio Salas: “Es importante darle continuidad a los proyectos deportivos en todos los clubes”

Fabricio Salas habló con Democracia en una semana que puede ser definitoria para el presidente Miguel Had y su decisión de quién será el próximo entrenador de Ciclista en la Liga Argentina. Recordemos que el verdirrojo está interesado en Daniel Jaule, Guillermo Tasso y Fabricio Salas. Este último le comentó a este diario sus ganas de dirigir, pero hoy por hoy estaría descartado. El presidente, en los últimos días, aclaró que solo hay 3 posibilidades para ponerse el buzo de DT. Uno de ellos es Salas y al ser consultado, comentó: “Siempre es importante darle continuidad a los proyectos.

Ciclista en la última temporada formó un equipo joven y lógicamente lleva tiempo de trabajo. La temporada quedó inconclusa. El crecimiento de algunos jugadores jóvenes fue muy notorio, por ejemplo, Maxi Tamburini y Bautista Arrascaete que son del club, muy queridos. Han jugado muy bien. Lo mismo Silvano Merlo que es un juvenil del club”.

El entrenador nacido en San Luis acotó: “La dirigencia apostó a eso, el crecimiento de los jóvenes y de los productos del club. Y fue satisfactorio”.

Luego, habló del tema económico: “Ciclista tiene un nombre en la categoría y una rica historia. Con las dificultades económicas que el país conlleva fue uno de los primeros equipos en presentar los libre de deuda y en confirmar su participación. Tanto Migui (Had) como su equipo trabajan mucho para y por el club. No veo mal que apueste a la juventud, porque hay que trabajarlos. Les da la posibilidad de crecimiento y desarrollo a los jugadores del club, pero ese trabajo lleva tiempo y los resultados no llegan solos”.

Salas habló también de los puntos débiles de la pasada temporada: “Habrá que analizar cuáles son los objetivos que persigue la directiva y que se espera en el armado del equipo. Como puntos negativos de la temporada pasada fueron los contratiempos que tuvimos y sufrimos con los extranjeros y el poco tiempo de preparación que tuvo el equipo para el comienzo de la Liga, creo que eso nos costó un par de partidos”.

Por último, comentó sobre el mercado de pases: “Estoy atento a todo lo que pasa. Se está empezando a mover ahora, creo que varios jugadores van a dar el salto a la Liga A”.

Barrio Parque se arma

El pivote, oriundo de Alta Gracia, Emiliano Rossi, acordó este domingo su vuelta a Barrio Parque para la próxima temporada de la Liga Argentina.

Rossi, que estuvo jugando la temporada 2018/2019 para Barrio Parque, había dejado la práctica profesional del básquetbol y durante el año 2019 jugó en el Deportivo Norte de Alta Gracia, el club donde se inició y en ese mismo año ascendió a la Primera división del básquet de la Asociación Cordobesa de Básquetbol, con Emiliano como figura.

El pivote del Tajamar el 15 de junio cumplió 32 años, mide 1,99 de altura y su primera llegada a Barrio Parque fue para jugar la ex Liga B en el año 2008.

Después jugó dos Ligas Cordobesas para El Verde del Sur, logró el ascenso al Torneo Federal, certamen en el que estuvo los dos años en los que Parque participó, y logró el ascenso al entonces TNA en la temporada 2012/2013.

Luego pasó a Complejo Deportivo de Justiniano Posse, donde ganó la Liga Cordobesa en el año 2014. A fines de ese año regresó al club para jugar la Liga Argentina. En la temporada 2015/2016 fue al Club Bell de Bell Ville, donde también ganó la Liga Cordobesa, siendo el mejor jugador del certamen.

En julio de 2016 regresó a Barrio Parque para jugar las temporadas 2016/2017; 2017/2018 y la 2018/2019 de la Liga Argentina.

Por otra parte, el técnico de Barrio Parque Elián Villafañe ya confirmó la presencia del juvenil Valentín Bauducco en el equipo que está armando para esta temporada que se avecina.

Bauducco nació en Córdoba el 8 de abril de 2002, mide 1,87 metros de altura, se de-sempeña como ayuda base y es jugador de las divisiones inferiores del club, el año pasado participó en 10 partidos, promediando 5,8 minutos por juego y anotó 23 puntos (2,3 de promedio).

Con estas confirmaciones de Rossi y Bauducco, Barrio Parque ya suma 6 jugadores, ya que hace algunas horas había confirmado a Santiago Ferreyra, Agustín Jure, Lucio Reinaudi y el capitán Lautaro Rivata.

Oberá suma experiencia

El máximo referente misionero en competencias nacionales sigue su curso. Un arranque de semana movido pensando en la siguiente temporada 20-21 de la Liga Argentina. Ya cuenta con varios elementos renovados, sumado a su entrenador y varias fichas más pensando en cerrar por completo su roster. Al de la Hans Feder Ponce como U23 llegaron un par de experimentados que no serán los últimos.

Por un lado, la del interno Ariel Zago. El interno chaqueño de 2m00 y 34 años con vasta experiencia en Liga Argentina (campeón con Libertad en la 17-18) será parte de Oberá para la siguiente temporada. Viene de jugar en San Isidro con muy buena participación. Cerró con 8.7 ppp, 4.8 rpp y 2.2 app en los 27 minutos de promedio que tuvo en el halcón.

No será el único, ya que cuenta con otro jugador chaqueño, en este caso en el perímetro. Cristian Schoppler también será parte de Oberá para la 20-21. El base-escolta de 1m85 y 34 años viene de jugar en Salta Basket, donde cerró con 11.2 ppp, 31% en triples, 2.5 rpp, 3.2 app en 26 minutos de promedio. El Pitu logró el ascenso con Unión Progresista en la 11-12.

Restan un par de fichas para cerrar el plantel. Un alero y un extranjero interno, ya que Gastón Essengue no continuará en el equipo.

Moreno en Ameghino

Ameghino sumó a un joven tirador a la nómina de jugadores confirmados para la próxima temporada de la Liga Argentina. Se trata de Alan Moreno, de 23 años (4 de julio de 1997), quien se convirtió en la segunda ficha U23 del plantel que dirige Pablo Castro. Su nombre se suma al de Abel Aristimuño, Juan Abeiro, Lautaro Fraga, Estéfano Simondi y Adriano Maretto.

“Voy con todas las pilas. Sé que voy a venir de atrás, entrando con muchas ganas desde el banco y dejando todo para cumplir las metas y objetivos del club, que es ascender”, destacó el escolta de 1,85 mts.

Nacido en Carlos Paz, su trayectoria marca que se inició en el básquet en el club Pesca, para luego pasar por Bolívar, ambos de su ciudad natal. Su primera experiencia lejos de casa fue en Peñarol de Mar del Plata, donde pasó un año en las categorías inferiores. Tras un par de años de retorno en Bolívar, a los 19 años tuvo la chance de dar el salto con su primera participación en un equipo profesional: se sumó a Atlético Tostado para jugar el Torneo Federal.

“Me acuerdo que jugando en Tostado enfrentamos a Ameghino, y a los jugadores les daban frutas, caramelos, y uno veía eso como algo fuera de lo común, ya en ese momento me empecé a dar cuenta de que Ameghino era distinto”, recordó Alan.

Sus últimas dos temporadas fueron en la Liga Argentina junto con Echague de Paraná, donde volvió a enfrentar al León. Fue en estos últimos años que sus números se empezaron a engrosar. En las últimas dos campañas su porcentaje en tiros de tres puntos estuvo por encima del 40%. Y en la suspendida 19/20 promedió 11,3 puntos en algo más de 22 minutos en cancha.