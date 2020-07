Julián Aiub: “Estamos a la altura del país en cuanto a la preparación física”

Hoy es el turno de analizar la preparación física del básquetbol de toda la etapa profesional de los últimos años. Para ello nos contactamos con Julián Aiub, que habló un poco en lo general y después hizo referencia a su paso como preparador físico de Argentino de Junín.

- A tu criterio, la preparación física en los distintos equipos de Junín ¿estuvo a la altura de una competencia profesional?

“Seguro que sí. No conozco en detalle lo que hizo cada profe, pero con algunos nos hemos consultado , hemos intercambiado experiencias , las cosas estaban bien claras, todos sabíamos por dónde ir. Todos lo hicimos con mucho profesionalismo eso no se discute”.

- Fueron muchos los profes que pasaron por los distintos equipos, ¿a quienes recordás ?

“Sí y todos de Junín que no es un dato menor. Pancho Cura, Jorge Funes, Fede Martínez y Renzo Vignale en Argentino estos dos últimos trabajaron conmigo; Pablo Gerosa, Mario Andrade, Tofi Ortiz, Diego Garay en Ciclista; Pablo Pepa en San Martín, Mauro Ilaqua en Sarmiento y alguno que me debo olvidar, creo que habría que valorarlos más, tampoco digo hacer un monumento obvio” .

- ¿No se valora el trabajo de los preparadores físicos ?

“Mirá , está claro que el entrenador y los jugadores son lo más importante, que el profe cumple un rol secundario, pero quizá para algunas cuestiones queda relegado y más siendo de Junín, creo. También sostengo que todos fuimos creciendo a la par de la competencia y ganando un lugar”.

- ¿Cómo vez la preparación física en la actualidad?

“Muy distinto en algunos aspectos a cuando arranqué en 2004. El juego ha variado mucho, es más rápido, intenso, con pausas muy breves, muchos partidos por semana, equipos con rotaciones cortas, todo esto influye obviamente en la preparación y sobre todo el jugador de hoy creo le da mucha importancia a la preparación en la actualidad, a mi criterio”.

- Entonces la preparación física ¿evolucionó en estos años?

“Para mí la preparación física es una sola. Los conceptos, los principios, los métodos son inmodificables , pero bueno, hoy se hace hincapié en el trabajo más integrado. Turnos más largos por ejemplo. Pero son formas, lo que está claro también es que todos tenemos más acceso por la tecnología a leer y estudiar más y eso elevó el nivel de los profes a mi criterio”.

- ¿Un buen preparador físico es el que se le lesionan pocos jugadores?

"No creo que sea tan así. Las lesiones tienen múltiples causas, fatigas, golpes, el cuidado personal del deportista, sobrecargas, etc .

Muchas veces no depende solo del mal manejo de las cargas del profesor. Uno trata de sacar lo mejor de cada jugador y se trabaja al palo. Algo quizá pueda fallar, nadie quiere tener un jugador lesionado en su equipo por todo lo que tiene que pasar el mismo. A mí me sirvió siempre mucho el ida y vuelta con el jugador. Él conoce su cuerpo mejor que nadie, entonces siempre fui de hablar mucho y preguntarle todo, obvio cada uno en su rol.Preguntarle cómo se siente, si está cansado, si está para hacer una serie más, eso no te lo dice ningún test o ningún aparatito. Todo suma, obvio”.



- ¿El entrenador le da importancia al trabajo del preparador físico?

“En mi experiencia pude ver que todos tenían un punto de vista propio, según su formación, pero le daban mucha importancia y con todos los que pasaron por el club pude trabajar muy cómodo”.

- ¿Con cuáles pudiste desplegar más tu trabajo o te sentiste más cómodo ?

“Bueno fueron casi 16 entrenadores si no recuerdo mal con los que trabajé, con todos no solo pude trabajar sino aprender, pero me quedo siempre con los de Junín. Cristian fue profesor mío desde chico, un ejemplo, uno de los que me inspiró a ser profe, un monstruo; Adrián me dio la oportunidad de trabajar con él en un momento personal muy difícil mío, nos mirábamos y sabíamos lo que pensaba el otro, más todo lo que se logró en esa época; y con Chiche ni hablar me ayudó mucho cuando arranque en el 2004 y aparte es un amigo, entonces obvio me quedo con ellos, lo afectivo cuenta mucho para mí a la hora del trabajo en equipo”.

- ¿Tuviste la oportunidad de ir a otro equipo en algún momento a trabajar?

“Si, pero no se dio por diferentes motivos. Hubieron varios de los entrenadores que pasaron por acá que me ofrecieron que los acompañe en sus nuevos rumbos. Siempre les voy a estar agradecido ya que no es común que un entrenador quiera llevarse un profe, siempre piden un asistente y muchas veces ni se lo permiten” .

- ¿Cuál fue la etapa más complicada o difícil para trabajar en Argentino?

“La más difícil pero a la vez desafiante fue la de la doble competencia Liga Nacional y Liga Sudaméricana, no me había pasado hasta ese momento tener una doble competencia. Tuvimos que planificar mucho todas las variables, pretemporada, viajes, muchísimos partidos seguidos, etc. Por suerte Adrián y Ariel Rearte eran dos tipos inteligentes que supieron escuchar el aporte de cada integrante del cuerpo técnico de aquel entonces”.

- ¿Y cómo fue toda la preparación en general, que recordás?

“Planteamos los objetivos, fuimos progresivamente, teníamos claro donde apuntábamos. Los jugadores dieron todo, al 100%. Para muchos de ellos también era un gran desafío, fue una preparación durísima. Después, durante la doble competencia, utilizamos todo lo que teníamos a mano para recuperar a los jugadores: regenerativos, pileta, bicicleta fija, elongación, alimentación adecuada, etc.

Pero todo se logró gracias a los jugadores, unos tipos muy profesionales en aquellas épocas, Lucas Pérez, Marcos Saglietti, Fernando Funes, Juanchi, Franco Balbi, Nacho Alessio y muchos más“.

- ¿Qué recuerdos te trae hoy pensando en las dos Sudamericanas que jugó Argentino?

“Creo que fue uno de los momentos más importantes de la historia del club. Esa participación internacional en Venezuela y Uruguay, me acuerdo lo que jugó Marcus Melvin, también cuando quedamos varados en Venezuela, los partidos con Aguada, el viaje a Uruguay, lindos recuerdos. Argentino de Junín, un club de barrio contra grandes equipos de Sudamérica, impensado”.

- Y de los americanos que pasaron, ¿qué podes decir de su preparación física?

“Me hicieron renegar un poco algunos. Aprendí mucho también de algunos de ellos, de sus formas de entrenar por ejemplo. Lo más difícil es cuando vienen de estar en otras ligas o vienen de mucho tiempo sin jugar y te llegan unos días antes del inicio del torneo. Cuesta ponerlos a la par del resto, pero lo más positivo fue que me llenaron los ojos de basquetbol, Fredd Williams , Williams Sanders , Monti Wilson, Kavon Licht, Marcus Melvin, Novar Gadson, Jamahr Warren y varios más …. Qué jugadores pasaron por acá eh…… pero el que más me enseñó y entendía de preparación física era Cris Owens, un señor”.

- Para concluir, ¿cómo está la preparación física a nivel básquet local ?

“Por suerte muy bien, avanzamos muchísimo, los dirigentes entendieron de lo importante de la formación física de base de los juveniles y hacen un esfuerzo para poder pagar un sueldo más, está buenísimo que en la mayoría de los clubes haya un preparador físico. Ojalá los chicos lo puedan aprovechar y valorar.