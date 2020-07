Gianni Dubois: “Renové en Italia porque los dirigentes me hicieron sentir como en casa”

La pandemia dejó trunco el campeonato que estaba jugando el ex Argentino, Gianni Dubois, en el G.S. Robur baloncesto de la ciudad de Osimo (comuna italiana de la provincia de Ancona).

Sin embargo, su buen de-sempeño llevó a que la dirigencia de la bota europea lo tentara para seguir una temporada más y hace unos días arreglaron la continuidad.

Gianni, actualmente en Pergamino, le dijo ayer a Democracia: “El trato de la gente y lo cómodo que me sentí en Italia fue decisivo para que decida renovar allá.

Desde el día que llegué, que bajé del tren y me fueron a buscar dos dirigentes del club, me hicieron sentir como en mi casa.

En lo deportivo también me quedó la espina de no haber podido terminar el certamen. Éramos claros candidatos a ganar el pasado campeonato.

Toda la gente apoya al club, acompañan permanentemente a los dirigentes. Es como un club de barrio, parecido a Argentino. Todos ayudan, todos apoyan. Me quedé sorprendido cuando llegué”.

La vida allá

“La gente allá es parecida a la de acá. Lo que cambia un poco es el tema de las comidas. Allá se cena más temprano. Yo estoy en un pueblito donde a las siete y media de la tarde no anda nadie, todo apagado, no vuela una mosca”.

El futuro

“Para el futuro mi idea es empezar una carrera allá y apuntar lo más alto que se pueda. Voy a poner todo para que así sea”, concluyó.