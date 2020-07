Cupulutti sigue en Armstrong

Deportivo Norte confirma su primera ficha mayor, se trata del ya conocido Celestino Cupulutti, que viste la camiseta albiceleste desde el año 2015. Pasando por diferentes competencias, fue creciendo, y logró tener en la actualidad un rol protagónico para su equipo.



- ¿En qué aspectos creés que mejoraste o maduraste como jugador en todos estos años en el básquet profesional?

- Creo que en el aspecto que mejoré en estos 5 años fue una maduración mental más que nada, tratar de ser paciente y esperar el momento de juego que más me favorece. Cuando llegué tenía 20 años y quería hacer todo en 5 minutos y es imposible. También, un gran cambio que noté es en la velocidad de ejecución que te obliga la competencia y a la que te tenés que adaptar. Y, por último, en los cuidados del cuerpo ya sea físico, psicológico y nutricional.

En la temporada anterior, el cañadense promedió 28.1 minutos de juego, 12.1 puntos, 3.3 rebotes y 2.8 asistencias, con excelentes porcentajes de conversiones (80.2% en simples, 48.2% en dobles y 32.8% en triples), pero con el abrupto corte de temporada, a Celestino lo encontró una lesión que le hubiera imposibilitado seguir participando en la temporada 19/20.



- ¿Cómo fue tu lesión allá por marzo? ¿Cómo estás ahora? ¿Y qué te pasó por la cabeza en ese momento?

- En la última práctica de la temporada me fracturé el 2do y el 3er metacarpiano. La verdad que en el momento tenía mucha bronca porque me iba a perder lo que restaba de la temporada, pero con el tema de la suspensión del torneo lo fui llevando mucho mejor. Ahora ya estoy recuperado del todo y hasta te digo que ya me olvidé de que tuve esa doble fractura.

Celestino sigue eligiendo Norte, sigue eligiendo esta forma de jugar y de entender el básquet.



- Teniendo en cuenta que sos uno de los que mayor experiencia tienen en el equipo con respecto al juego que plantea Norte, ¿te vés con un rol aún más protagónico esta temporada?

- La temporada pasada fui bastante protagonista y espero que esta también sea así, lo tomo con mucha responsabilidad y me gusta, pero siempre adaptándome a lo que más necesite el equipo, creo que ser protagonista no es solamente hacer puntos.

El rol activo del escolta de 25 años es fundamental para el juego que se plantea el cuerpo técnico, por eso fueron por su renovación y los simpatizantes del Deportivo Norte podrán disfrutarlo una temporada más.