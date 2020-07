¿Qué pasará con quienes se fueron a jugar a México?

El 20 de febrero de este año FIBA anunció la suspensión de la Federación Mexicana de Baloncesto (ADEMEBA), luego de la decisión de su Comité Ejecutivo. A pesar de las solicitudes previas, la Federación no ha podido acatar los Estatutos Aprobados con las autoridades pertinentes.

Por lo tanto, según informó FIBA: "La Federación Mexicana de Baloncesto no cumple con sus obligaciones como Federación Nacional Miembro bajo los Estatutos Generales de la FIBA aplicables y queda suspendido con efecto inmediato. Excepcionalmente, para no penalizar a los jugadores, el Comité Ejecutivo decidió que:

El equipo nacional masculino senior de México tiene permitido participar en los Clasificatorios FIBA AmeriCup 2021 los días 20 y 23 de febrero de 2020.

La ciudad de Guadalajara, México, se reservará el derecho de organizar y organizar la FIBA 3x3 AmeriCup 2020 que tendrá lugar en mayo de 2020, y los respectivos equipos nacionales 3x3 de hombres y mujeres podrán participar en dichos eventos".

Por lo expuesto, México hoy no está oficialmente avalado para transacciones comerciales de los clubes, dado que está desafiliada de FIBA. Si no resuelve la situación contractual con FIBA y el ente madre del baloncesto mundial ratifica los incumplimientos de esta, los jugadores que se fueron allá podrían tener problemas en un futuro mediato.

En tanto, el torneo sigue en pie

La Liga de México se viene llevando todos los flashes en las últimas semanas. Gran cantidad de jugadores, entrenadores y asistentes de nuestro país fueron confirmados para ser parte del torneo. El torneo comenzará el venidero 10 de septiembre y ya cuenta con un calendario oficial. Serán 12 los equipos involucrados divididos en zona Este y Oeste.

La temporada regular será del 10 de septiembre hasta el 31 de octubre. Clasificarán 4 elencos por cada zona para comenzar los cruces en playoffs de cada Zona respectiva. Las semifinales y finales serán a cinco partidos, mientras que la definición total entre los dos mejores de cada zona será a siete encuentros para darle cierre el 7 de diciembre.

El primer día habrá acción para Leñadores y Soles de Mexicali con presencia argentina. El grueso será el 11 de septiembre cuando se complete la primera jornada. Allí se disputará el primer duelo albiceleste entre Fuerza Regia y Dorados de Chihuahua.

Los que se fueron

Dorados de Chihuahua: Kevin Hernández, Juan Brussino, Santiago Belza (Asistente).

Fuerza Regia: Nicolás Romano, Nicolás Aguirre.

Abejas de León: Marcelo Roig (DT), Guido Mariani.

Plateros de Fresnillo: Diego Figueredo.

Leñadores de Durango: Enzo Ruiz, Iván Basualdo, Juan José Pidal (DT), Sebastián Sucarrat (Asistente).

Aguacateros de Michoacan: Facundo Piñero, Cristian Cortés, Nicolás Casalanguida (DT).

Soles de Mexicali: Erik Thomas, Roberto Acuña.

Ferro protestó por el fichaje de Thomas

Hace dos días, Soles de Mexicali oficializó la noticia que se venía comentando desde al menos una semana, confirmando el fichaje de Erik Thomas. Era el segundo argentino que iba al campeón mexicano, junto con Roberto Acuña.

Por eso causó bastante sorpresa un tuit subido hoy por el club Ferro Carril Oeste, en el que dijo: "Debido a los hechos y trascendidos de público conocimiento, y su confirmación oficial a través de diferentes medios oficiales de la contratación del jugador Erick Thomas, por parte del Club Soles de Mexicali, perteneciente a la Liga mexicana de Básquet,el Club Ferro Carril Oeste informa que el jugador tiene compromisos contractuales vigentes con nuestra institucion. Al día de la fecha ya fueron arbitradas las acciones correspondientes en las diferentes confederaciones y asociaciones para que regularicen y actúen ante posibles irregularidades". Transcribimos textualmente lo subido por Ferro.

¿Cómo es la historia? Como sucede muchas veces en Argentina, discutible. Es correcto que Ferro tenía la opción para mantener a Thomas en el plantel para la 2020/21 (contrato en dólares), y el tema, como con otros jugadores del club en esta liga 2019/20, es el salario y la deuda.