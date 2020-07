Mariano Bosa: “Hicimos una buena temporada con Argentino de Junín”

Mariano Bosa cumplió su primera temporada como asistente en la Liga A de Argentino de Junín, además de ser el entrenador de la Liga de Desarrollo.

El juninense hace un balance de la temporada con Democracia.

Balance

"Estoy convencido que la temporada que hicimos fue muy buena. Se logró sacar un colchón de puntos importantes y nunca corrimos riesgos ni miramos la tabla de abajo.

De local ganamos la mayoría de los partidos y de visitante logramos partidos claves y se nos escaparon algunos por esas cosas que tiene el básquet que a veces no se te da.

Matias (Huarte) consiguió una muy buena química de grupo y logró implementar rápidamente una idea de juego en equipo, en la que los jugadores siempre creyeron y se sintieron cómodos, logrando picos de rendimientos individuales muy buenos".

Lo que viene

"Ojala continúe en el club. Fue mi primer año en la liga y, sinceramente, lo disfruté mucho. Era un desafío muy importante para mí y la verdad, es que me esforcé mucho para poder estar a la altura, y quedé muy conforme con el trabajo que pude aportar al cuerpo técnico y para el equipo. Estoy muy agradecido con Matías y con club Argentino que me dieron la posibilidad de trabajar en un equipo de liga A. Pero la realidad es que no sé qué pasará, hay que analizar muchas cosas y en su momento se verá".

La Liga

"A la Liga, la verdad es que la vi muy despareja. Hubo equipos con presupuestos muy altos, que formaron equipos largos con jugadores nacionales y extranjeros de muchísima jerarquía. Esos fueron los que pelearon arriba y jugaron por copas y torneos intercontinentales.

Y otros equipos, con presupuestos mucho más acotados, que terminaron jugando por mantenerse en mitad de tabla y no mirar para abajo.

Y me parece que la diferencia cada vez es más marcada. Por supuesto que, después hay que jugar y todos los equipos se preparan para ganar cada partido".

Su etapa como entrenador

"No extraño ser entrenador, la verdad que no. Con la liga de desarrollo me mantuve en actividad, en la de entrenador principal, y la pasé muy bien.

Me hubiese gustado tener más tiempo para entrenar con el equipo, más horas de cancha, para lograr una identidad de juego superior a la que tuvimos.

Lo que pasa es que a veces no se puede con los viajes, las giras, más los juegos de liga y de LDD, y si se junta con el campeonato local se hace muy difícil entrenar. Sobre todo entrenar con calidad. A veces los chicos vienen cansados por la seguidilla de partidos y descansar, también, es importante".

La relación con el CT

"Con Matías y con Diego Camún mi relación es excelente, igual que con el profesor Mauro Ilacqua. Yo fui el último en acoplarme al staff y la verdad que me hicieron sentir muy cómodo. Lo mismo que con el cuerpo médico y los utileros, todos nos llevamos muy bien. Trabajamos mucho y muy profesionalmente".