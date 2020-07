Horacio Masino: “Corrimos toda la semana, pero llegamos en tiempo y forma a saldar el libre deuda”

Horacio Masino, titular de la entidad del barrio Las Morochas, dialogó con Democracia sobre la actualidad en el básquetbol nacional y lo que pasa en su club.

Comenzó diciendo: “Tuvimos una semana agitada. Entre tantas idas y vueltas que hubo, donde no se jugaba, la AdC fue planteando junto con la Asociación de Jugadores distintas alternativas para ver cómo se resolvían los contratos con los jugadores.

Se llegó a un arreglo. Como faltaban jugar tres meses se decidió que del cincuenta por ciento se hacían cargo los clubes y el otro los jugadores.

Había que tener ocho meses cumplidos al momento de elevar el libre deuda, cosa que gracias a Dios la cumplimos. Por eso, este viernes que pasó mandamos la documentación en regla a la AdC con el libre deuda y todos los avales.

Nos corrieron un poco los tiempos porque recibimos el mail el lunes pasado, tuvimos que informar a los jugadores de la medida y como algunos no están en Junín se complicó un poco. Pero logramos cerrar todo. El grupo de jugadores respondió maravillosamente bien, entendieron la situación, que no es una decisión de Argentino sino a nivel nacional (CABB-AdC y AdJ), así que se pudo cerrar todo”.

Lo que viene

“Ahora viene la otra etapa. Primero ver cuándo se va a jugar.

Se habla de octubre, de una Liga más reducida, más austera. Pero son conversaciones entre los presidentes de los clubes. Lo que se vislumbra puede ser con la misma cantidad de partidos pero más acortada en meses.

Se habla de que no va a haber Súper 20 porque no dan los tiempos.

Cuando sepamos la fecha comenzaremos a hablar con los jugadores.

Igualmente la mayoría de los basquetbolistas quieren continuar en el equipo y así comenzaremos a armar la estructura del plantel.

Hubo un éxodo tremendo de jugadores a México y Uruguay. De San Lorenzo como cinco, de Instituto, de Argentino, de todos lados.

Es una Liga que amén de pagar bien está en actividad.

Es una alternativa de trabajo para los chicos y está bien que así sea. La mayoría son tres a cuatro meses, le exigen una cuarentena cuando llegan, en fin.

Slider se fue a Uruguay, hablamos días pasados, está bien y contento”.

La economía del club

“En cuanto a la cuota societaria, la mayoría sigue pagando. Tenemos profes que decidieron no cobrar, con un gesto maravilloso. Si bien algunos tienen otra actividad, no implica que debieran renunciar a los salarios del club.

Después tenemos los sponsors: que muchos siguen estando a pesar de que no hay partido. Vieron que hay un esfuerzo, un sacrificio de la institución y nos siguen apoyando.

Cumplimos con los alquileres porque seguimos manteniendo las casas. Solamente se dejó una.

Consideramos que es más económico seguir pagando que salir a buscar nuevas casas y nuevos contratos que llevan un gasto extra. Los mobiliarios están cerca de la cancha nuestra, lo cual les queda a mano a los jugadores.

Igualmente, tuvimos muy buena respuesta de las inmobiliarias porque la mayoría nos bajó entre un 25 y 30 por ciento el valor de los contratos porque las casas están cerradas y seguimos cumpliendo a rajatablas. Eso habla de la confianza que tiene el club con las inmobiliarias.

Otro de los ingresos fue la venta de tortas de trigo que nos fue bárbaro. Vamos a hacer otra grande ahora en el mes de agosto. Nos identifica con el barrio. Los hinchas hicieron un trabajo enorme. La comisión directiva también trabajó a la par.

De cualquier manera, al no haber gastos de viajes o equipos que se vienen a alojar, nos permite ir tapando cosas que generalmente quedan mas descolgadas.

Queremos llegar a la próxima temporada cero a cero con las deudas. Estamos a punto de lograrlo, lo cual nos va a dar una cierto respiro de venir año tras año con esa mochila que todos los clubes tienen con un remanente anterior”.

Romero sigue en Comodoro

El interno de Gimnasia de Comodoro Rivadavia arregló su continuidad en el club y dijo: “Las primeras sensaciones son de felicidad y alegría de poder seguir acá en casa, tanto mía como de mi familia. Ya Comodoro es mi casa, después contento de que la dirigencia y Martín (Villagrán) a la cabeza hallan confiado una vez más en mí para seguir en el proyecto del club".

"La verdad que es un ejemplo de institución, hace las cosas serias, acá no te falta nada, tenés que venir y dedicarte los diez meses a cuidarte y jugar al básquet. No tenés que andar pensando en cosas extradeportivas, y por ese lado te da una tranquilidad enorme".

"Han sido mucho procesos en diferentes etapas de mi carrera. Los años de juveniles de mucho trabajo, entrenamiento, de compartir con amigos que son los que tengo acá en la ciudad la mayoría. Los conocí dentro del club, tengo los mejores recuerdos de mi etapa como juvenil.

"La Liga Sudamericana con el subcampeonato en el que a mí me tocó entrar los últimos minutos de la semifinal ante Flamengo en el Socios Fundadores estaba explotado. Con Fernando Duró, que ya hacía historia en el club porque había quedado tercero en la Liga, logramos un subcampeonato y Fernando era el entrenador acá en Comodoro".

"Me voy a Estados Unidos, vuelvo en el 2006 para jugar esa recordada final y el partido increíble que me tocó jugar a mí, esas cosas que le pasan a muy poca gente, un privilegio haber salido campeón con el club que me formó y son hincha, y con amigos y conocidos dentro de club. Fernando Paulo Gabi y gente que conocía de años del club. Fue la noche perfecta, siempre lo digo. Después de mi paso por Corrientes Quilmes volví para acompañar a Nicolás (Casalanguida) en su debut como entrenador, me llamó y me dijo que me quería, que era la pieza que necesitaba y acepté sin dudarlo".

"Fueron tres años espectaculares con Nicolás, después una temporada con Marcelo (Richotti) y Volcán Sánchez, con los cuales aprendí también. Fueron cinco años buenos, por lo que el club quería que me quede y vuelvo a renovar. En ese momento necesitaba un cambio y decidí irme a Quilmes con otro entrenador debutante. Después de eso me llama Gonzalo García y me dice que necesitaba un jugador con mis características para reforzar su juego interior".

"Eso fue sencillo porque quería volver a Comodoro hasta el presente. Martín (Villagran) asume como entrenador y me dijo que lo ayude en su debut como hice con Nicolás (Casalanguida). Por suerte las dos veces fue elegido entrenador del año, así que me llenó de orgullo haber ayudado en sus carreras. Ahora un poco más veterano pero con las mismas ganas de siempre, hacer lo mejor posible para que Gimnasia este lo más arriba posible al final de la temporada", concluyó.