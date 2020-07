Otro ex Argentino de Junín que se va a jugar al básquetbol mexicano

El éxodo de los jugadores argentinos hacia distintos puntos del continente continúa y México es un lugar al que muchos han elegido partir. Pero, a las salidas de varios atletas pertenecientes a la Liga Nacional también se les suman los movimientos de nacionales que estaban en otras competencias. Tal es el caso de Guido Mariani, quien fue anunciado como flamante refuerzo de Abejas de León de la LNBP.

El escolta rosarino de 26 años y 1,95 de altura disputó la última temporada en la NBB de Brasil. Lo hizo con la camiseta del San José, equipo en el que tuvo promedios de 10,5 puntos, 2,6 rebotes, 2,4 asistencias y 26,5 minutos en un total de 27 encuentros jugados. Es uno de los varios basquetbolistas argentinos que decidieron emigrar hacia el torneo mexicano. Además de él, también está confirmada la llegada de Nicolás Romano, Erik Thomas, Nicolás Aguirre, Roberto Acuña, Juan Brussino, Kevin Hernández e Iván Basualdo.

“Guido entiende todo y hace de todo dentro de la cancha. Es un jugador completo atrás y adelante. No es un especialista pero es el jugador que todo entrenador quiere tener, con altísimo nivel de concentración y súper competitivo”, destacó el argentino Marcelo Roig, quien justamente será el entrenador en jefe del plantel leonés en su primera temporada en México.

También Diego Figueredo

Diego Figueredo, que tuviera un fugaz paso por el Turco temporadas atrás, comunicó que está próximo a fichar con un club mexicano para continuar su carrera basquetbolística en el continente centroamericano.

También Basualdo

Otro que arma las valijas para irse a México. Se trata del ala pívot santafesino Iván Basualdo, que será ficha de leñadores de Durango en los siguientes meses. El jugador de 30 años y 2m03 tendrá su primera experiencia internacional desde septiembre.

Basualdo viene de jugar a buen nivel en San Martín de Corrientes. Cerró con 10.0 ppp, 7.8 rpp, 1.7 app en 24 minutos de promedio con +15 de valoración. Anteriormente fue parte de Olímpico La Banda, Quilmes y Obras respectivamente, desde su llegada en la 2012-13 a la Liga Nacional tras jugar el TNA justamente con el procer correntino.

Leñadores tuvo marca de 20-16 en la pasada temporada regular en México. No logró acceder a la final de la Conferencia Este, la cual quedó en poder de Fuerza Regia. El equipo es dirigido por el rosarino Juan José Pidal, quien extendió su contrato con el equipo para seguir al mando.

El santafesino dialogó con la web Pickandroll y contó de su llegada a Leñadores, su momento personal y la Liga Mexicana

"Apareció, en realidad, como le pasó a todo el mundo. íbamos viendo el día a día cómo se iban dando las cosas. Yo tenía una opción de salida del club para finalizar el contrato, el club también lo tenía para finalizar el contrato por su parte. Apareció esta oportunidad, porque si bien venía buscando en otros años tratar de hacer una experiencia afuera, en este momento me pareció importante volver a jugar. Es lo que estoy buscando además de la experiencia".

"De la Liga no conozco mucho más de los equipos que han jugado Liga de las Américas. No mucho más que los torneos internacionales que vimos. Estoy en contacto con Pepe (Pidal) y Sebastián (Sucarrat), me están poniendo al día, justamente hablábamos y me están mandando videos para ponerme al día, como jugaba el equipo el año pasado y de paso viendo cómo se juega la Liga".

"Me siento preparado para tomar la opción, por eso también lo tomo como un desafío. A parte de volver a jugar y no perder ritmo de ponerme en otro nivel y probarme para ver cómo estoy. Me siento preparado, el último año estaba contento con el nivel individual que estaba teniendo. También he estado contento con el rendimiento del equipo, por eso no era mi prioridad irme ahora porque estaba comprometido con el proyecto. Apareció esa posibilidad y me pareció una buena prueba para ver cómo estoy".

Comentó sobre sus objetivos y dejó en claro su situación respecto de San Martín de Corrientes.

"El objetivo es ir a probarme en qué nivel estoy. Hoy en día estoy enfocado en poder entrenar lo mejor que pueda de la forma que se puede acá en Santa Fe. Poniéndome bien físicamente, volver a tomar contacto con la pelota, si bien no puedo entrenar cinco contra cinco, ir tomando contacto con la pelota, de a uno o en grupos chicos se puede ir. Mi objetivo es ponerme bien y después iremos viendo con el equipo pero individualmente es una experiencia para la que creo estar preparado y espero que me vaya bien".

"A la vuelta sigo teniendo contrato con San Martín. Nosotros hicimos un arreglo, teníamos la opción de terminar el contrato pero las dos partes queríamos seguir vinculados y llegamos a un acuerdo teniendo en cuenta toda esta situación. Cuando termine la Liga allá en México vuelvo a San Martín y me sumo a la Liga si ya está o en el momento que esté, pero me sumó a San Martín".

