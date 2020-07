Carlos Miño: "Me gustaría dirigir Ciclista por la rica historia que tiene ese club"

Los dirigentes de la ADC se están reuniendo vía Zoom con continuidad, para definir la fecha de comienzo de la próxima Liga Argentina de básquetbol.

En los próximos días seguramente definan que el torneo iniciará entre el 9 y 16 de noviembre, de no surgir más retrocesos con el tema de la pandemia.

Por eso, el Verdirrojo quiere definir su cuerpo técnico para poder planificar bien su futuro. Una de las opciones que surgió a última hora fue la del correntino Carlos Miño, quien fue asistente de Tasso en la temporada 2017-2018 en el Verdirrojo. Tiene ganas de volver y habló con Democracia sobre esta posibilidad.

-Anoche surgió el rumor de que podrías dirigir Ciclista, ¿es verdad?

- “No tuve la oportunidad de hablar directamente con Migui (Had), pero sí tuve algún acercamiento por medio de un amigo en común. Me preguntó si me gustaría y qué idea tenía para el proyecto”.

-¿Te gustaría volver al club?

-“Claro que me gustaría, es un desafío deportivo muy interesante la de dirigir una categoría tan motivadora como la Liga Argentina y me gustaría dirigir Ciclista por la historia de la institución. Además, sigo al club y conozco las inferiores. Sé que hay material para trabajar”.

-

--> LEÉ MÁS Operan hoy del tobillo derecho a Gastón García

-

-¿Cómo viste al club estos años, desde afuera?

-“Algo lo estuve siguiendo, sobre todo la segunda parte de la campaña de este año, que pude ver más partidos. Ciclista es un club muy respetado en la categoría y se puede trabajar muy bien”.

-En lo personal, ¿cómo estás?

-“Me siento bien, la transición fue muy buena en lo personal. Ya venía haciendo escuela y fui afortunado al poder trabajar en los lugares que trabajé y estar con los entrenadores con los que estuve, que fueron muy buenos. Las últimas campañas en San Martín de Curuzú fueron muy buenas y estoy contento”.

-¿Qué recordás de tu paso por Ciclista?

-“En todos los niveles se aprende algo, esa temporada 17-18 de Ciclista en la que estuve fue muy enriquecedora en lo profesional. Había buenos jugadores en los equipos de nuestra zona y nosotros teníamos muy buenos prospectos, algunos llegaron a la A, otros se asentaron en el Federal”.

-Si dirigieras Ciclista, ¿qué tenés pensado?

-“Tengo una idea del proyecto, pero por ahora es muy general. Sin embargo, creo que hay jugadores, sobre todo los jóvenes que me nombraron, que pueden dar otro salto de calidad en su juego y crecer muchísimo más”.

--

--> Suscribite al Verpertino y recibí las principales noticias de la tarde en tu email, de lunes a viernes a las 18