Cuando Ciclista eliminó a Argentino en el primer oficial 2000

En el afán de jugar más partidos, el primer oficial del año 2000 comenzó relativamente temprano, en el mes de marzo.

Lo hicieron con play off reclasificatorios, de los cuales el único cruce interesante fue Villa Belgrano y San Martín, que se quebraron la localía y terminaron pasando los de la Placita.

Los otros estaban cantados. Argentino eliminó a Sarmiento y Ciclista Juninense a Club Junín.

Lo cierto es que en semifinales Ciclista Juninense se cruzó con Argentino y lo eliminó del campeonato.

El Verdirrojo recibió al Turco el miércoles 28 de junio. El partido se jugó en una de las noches más frías del invierno de 2000 y con muy pocos espectadores.

Tuvieron que dirimirlo en un tiempo suplementario. Argentino ganaba con comodidad 45-25 en el primer tiempo y se le vino la noche.

Empataron en 78 al cabo del tiempo reglamentario y en el alargue Ciclista hizo pesar la localía y lo cerró mejor. Fue 89-87.

El desquite se jugó nueve días después. Contra todos los pronósticos, Ciclista en Las Morochas lo pasó por arriba a Argentino y le ganó 84-71 (24 de Gastón Zagrodny, 20 de Alfredo Vicente y 17 de Maximiliano Moreno).

Sin embargo, en la final Ciclista no pudo contra Los Indios y perdió el play off –pactado al mejor de cinco partidos ganados- por tres a cero.

El tercer puesto de ese certamen fue para Argentino, por diferencia de goles sobre Villa Belgrano, y Sarmiento quedó quinto porque le ganó el único partido a Club Junín por 79 a 71.