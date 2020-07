Leandro Chemile: “De forma profesional no dirijo más"

Leandro Chemile, entrenador juninense que trabajó como asistente en Argentino (el Turco llegó a la final) y en Ciclista Juninense, donde llegó a ser entrenador jefe, habló con Democracia. Afirmó que no quiere ser más entrenador profesional.

Con Santini, en Argentino

"Con Tito Santini trabajé después de la salida de Paquito Álvarez (ambos de Bahia Blanca).

Ese año pasaron varios entrenadores. El equipo estaba irregular y él llegó para cambiar la mentalidad.

Se quedó hasta fin de temporada. Yo hacía muy poquito que estaba en Argentino. Grato recuerdo".

La temporada

"La experiencia de esa temporada fue única, porque empecé con Oscar Chacón, luego llegó Paquito Álvarez y terminé con Héctor Santini.

En el inicio parecía que descendíamos. De hecho estábamos últimos en el TNA2 y el equipo con el ánimo muy bajo.

Pero trabajamos bien en la recuperación de los jugadores y terminamos jugando la final de ascenso, con Lanús que tenia la localía para definir en su casa."



Buena experiencia

"El aprendizaje fue muy grande ya que tuve la suerte de trabajar con entrenadores muy capaces y con jugadores de amplia trayectoria.

Para mí en lo personal fue algo grande, aprendí hasta el último día de esa temporada."

El armado del equipo

"Yo lamentablemente llegué al equipo con la temporada ya iniciada, el equipo formado.

Con el despido de Chacón llegó Paquito Álvarez. Él analizó y decidió la llegada de Aníbal Federico Marín, que se consolidó con la llegada de Santini.

Y a su vez Tito también cambió el americano, eso nos potenció a todos, y el equipo comenzó a tomar confianza y ganar muchos juegos."

¿Por qué Santini no funcionó en Ciclista?

"En Ciclista es difícil saber las razones de la salida de Tito Santini (llegué por él).

El arranque fue irregular. Se trabajó mucho, mucho. Pero creo que la suerte que uno siempre necesita no estaba de nuestro lado y la impaciencia de la comisión directiva desencadenó la lamentable salida de Santini".

Quedó como entrenador jefe

"Tras la salida de Héctor Santini me hice cargo del equipo y me quedé en esa posición el 80% del Torneo.

La suerte nos sonrió y llegaron jugadores como Fernando Gutman y varios cambios de extranjeros, que sumado también a la salida de algunos jugadores, dio como un respiro y la suerte que no llegó antes después nos sonrió y se hicieron las cosas mas fáciles.

También quiero destacar la ayuda enorme del preparador físico Sergio Ortiz, ya que fue muy importante en el día a día".

El extranjero Roland Lamont

"La verdad es increíble. Recuerdo que llegó, se bajó del avión y jugábamos el clásico ante Argentino en el Fortín.

En cancha de ellos era difícil. Ese equipo terminó invicto de local y campeón del TNA, con una gran campaña.

Pero en un tiempo Lamont metió 25 puntos, jugó solo. Pensé con este extranjero ganamos caminando (risas). El tiempo diría lo contrario lamentablemente. Fueron muchos dolores de cabeza. Era conflictivo, problemático e irresponsable. Duró 3 semanas en el club y lo cortamos por indisciplina".

Su despido

"La realidad es que me despidieron. Es fácil saber por qué me despidieron. Ellos creían que el equipo con los cambios realizados iba a estar para más y segundo yo no estaba de acuerdo con la llegada de Andy Rodríguez.

Ellos lo querían a toda costa, no les di opción. Ahí se decidió mi salida a dos fechas de terminar el TNA en cuanto a su temporada regular. El mismo día que jugábamos el clásico con Argentino y contrataron a Laginestra".

La charla con los dirigentes

"Fui claro. Antes de mi salida les hice un análisis de la situación presente y futuro del equipo. El tiempo me dio la razón.

Me quedo con eso, que yo estaba en lo cierto. La charla fue simple. Ellos ya tenían su decisión tomada, así que creo que fue una reunión formal, nada más".

No dirige más

"De forma profesional no dirijo más. Quizás enseñar fundamentos en algún momento puede ser, pero hoy por hoy no".

Su experiencia en seleccionados juninenses

"Hago un análisis de las dos participaciones últimas. Una con la selección mayor, en la cual quedamos eliminados en el zonal ante Chivilcoy.

Y la última en Sub 15, lo cual hice toda la preparación que duró 75 días, fue buenísima, junto a Pablo Puricelli y Maxi Tamburini, quienes terminaron campeones U15.

Yo, finalmente, terminé no dirigiendo, porque renuncié, por diferencias con la AJB".