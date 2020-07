Franco Balbi: "He encontrado una estabilidad personal y familiar muy buena acá en Brasil"

Franco Balbi renovó con el Flamengo, en Brasil. Antes de la pandemia venían charlando de un contrato por dos años, pero luego de este parate obligado las partes acordaron el vínculo por una sola temporada más.

El base hizo declaraciones a la web pickandroll y dijo: "La verdad que las sensaciones son muy buenas. Poder darle continuidad al trabajo que vengo haciendo y venimos haciendo desde que llegué a Flamengo es muy importante y muy valorable para mí. Era algo que tenía en mente poder continuar y seguir trabajando con este grupo de jugadores y cuerpo técnico".

"La verdad que estar en un club tan importante a nivel Sudamérica y diría América porque sacando los equipos NBA es uno de los equipos mas poderosos. Eso es sinceramente algo que buscaba, muy feliz con la renovación ya visualizando nuevos objetivos como equipo".

"Colectivamente nos dejó sensaciones muy buenas. Cuando empieza esta pandemia estábamos en nuestro mejor momento, un equipo muy sólido que se había consolidado muy bien y que había encontrado los roles de cada uno dentro del equipo. Estábamos jugando bien al básquet pero pasó esto y tuvimos que parar y no se reanudó".

Balbi comentó sobre su tarea personal y los objetivos que se avecinan.

"Individualmente una temporada de muchos desafíos, de prepararme para afrontar muchos mas minutos de los que había jugado la temporada anterior. Eso me deja un aprendizaje muy grande y creo una maduración de delegar responsabilidades para otros jugadores y no asumir esa responsabilidad, que si bien me siento muy importante dentro del equipo tengo en quien delegarla. Aprender en ese sentido lo que me dejó la temporada.

"En cuanto a los objetivos pensar en la final de la Champions, si Dios quiere ganar e ir al Mundial de Clubes. Son metas que como equipo tendremos y luego afrontar la temporada de NBB que va a hacer un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados pero será competitiva como los últimos años".

El arribo de Luciano González al equipo

"Es importante la llegada de un jugador con esa jerarquía y esas características para el equipo. Nos va a venir bien porque va a hacer que la pelota descanse un poco más en otro jugador que tiene muchos recursos para anotar. Va a encajar muy en el esquema de juego que le gusta al entrenador, es importante para nosotros la llegada del Chuzo".

"Va a ser uno de los jugadores importantes del equipo, no hay dudas, y espero se adapte lo más rápido posible al esquema de juego y de mi lado le daré el soporte que necesita para que se adapte. Después está bueno compartir equipo con compatriotas y es una temporada que disfrute un poco más por tener un argentino en el equipo. Es bueno compartir con él todos estos objetivos que tenemos en la mira".

El Flamengo como institución

“Sinceramente he encontrado una estabilidad personal y familiar muy buena en Brasil. En estos tres años que llevo acá es algo que he decidido aprovechar al máximo y sacarle el mayor rédito posible. Es un club que me da la posibilidad de ser importante en el plantel, uno de los principales jugadores del equipo y es algo que valoro mucho y le doy mucho mérito al club en ese sentido y lo supe aprovechar al máximo"

El club, como institución, no hay uno parecido o no veo uno semejante en cuanto a organización y lo que es el básquet. El club apuesta todos los años a ser protagonista en todas las competencias, se arma bien para pelear los primeros puestos. Tiene que ver con la gestión que hay detrás. Es un club bien organizado económicamente, que cumple en todo, prácticamente al día y sinceramente eso no se ve hoy en día en comparación con Argentina".

"De entrada te hacen sentir parte del club como si hubieses nacido ahí y eso es muy bueno. Por eso sigo apostando acá y queriendo quedarme para disfrutar aún más todo lo que es mundo en Flamengo. Trato de aprovecharlo todos los días y darle el valor que se merece estar en un club de semejante tamaño".