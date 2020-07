Balvidares: “Esperemos que pronto se pueda hacer algo para poder contener a los chicos”

Javier Balvidares, presidente del club 9 de Julio, dialogó con Democracia sobre la continuidad de las obras en la entidad, del futuro basquetbolístico y los nuevos convenios.

Arrancó diciendo: “Estamos en la segunda etapa de la obra de la tribuna, terminando todo. Falta solamente el playón. Estamos pidiendo cotizaciones a un herrero para que ponga el piso. Se terminaron los baños, con pintura incluida y esa parte quedó acomodada.

Nuestra idea es tener finalizado el playón para fines de julio o mediados de agosto, con algunos detalles que podrían faltar pero operable a los fines que nos propusimos”.

Con Pronto Pago

“Llegamos a un acuerdo con Pronto Pago en Junín. Arreglamos con una obra pequeña donde van a poner una cabina de cobro y nosotros arriba de eso haremos la cantina del club para lo que es el básquet. Lógicamente tendremos un ingreso por el alquiler del sector. Al club le sirve, a ellos también y es un beneficio mutuo. Igualmente, es una obra que el día de mañana le queda al club.

Esta obra estará terminada la semana que viene y la van a inaugurar para el cobro”.

Entrenamientos

“Ojala que en agosto se pueda llegar a practicar el básquetbol. Aunque sea cinco o seis chicos por hora dentro del gimnasio, ya que las medidas dan perfectamente. Tenemos como once metros de altura y la ventilación es abundante. Ya se presentó en su debido momento el protocolo y veremos cómo sigue el Covid de ahora en más dentro de la fase cinco.

Como competencia en sí, creo que hasta que no se resuelva futbol y básquet a nivel nacional no va a empezar el local. Ojalá que en septiembre-octubre se pueda hacer algo para que los chicos tengan algo de competencia y no se pierda totalmente el año calendario. La idea es que tengan algo de básquetbol en lo que queda del año”.

El Club

“En cuanto al club esperamos que nos permitan hacer algo con los chicos. Ya no pasa por algo económico del club.

Los padres me llaman a cada rato para ver cuando pueden ir sus hijos a tirar al aro, hacer algo de fundamentos o parte física.

A lo que se aspira es que cada uno lleve sus elementos, su pelota, toalla, etc. Al menos que hagan algo individual. Los chicos están cansados del zoom, los padres preocupados por la salud de sus hijos no solo física sino mental.

Esperemos que se resuelva algo positivo para el deporte, a veremos si dentro o fuera del gimnasio nos permiten ir a algún lado. Se están haciendo las presentaciones correspondientes a través de la Asociación Juninense de Básquetbol. Esperemos que puedan resolver algo lo pronto posible”.