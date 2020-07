Huarte y Singla

Por el campeonato oficial Adolfo De Rorre, el lunes 24 de agosto de 1999 se enfrentaron Club Junín y Argentino en “Ataliva Roca”.

Los Turcos, urgidos porque necesitaban que los jugadores del plantel profesional tomaran rodaje, los pusieron a jugar el torneo de básquet local –antes se permitía absolutamente todo-.

Entonces Argentino fue a Lebensohn y Julio Campos con César Pastorino, Juan Cangelosi, Alfredo Vaccarezza, Gastón Zagrodny, Federico Pollio, etc.

No hubo partido. Fue una práctica ligera para el Azul que, dirigido por Adrián Capelli, hizo un monólogo en el estadio “Hugo Ramírez”.

Este torneo oficial lo ganó Los Indios 3-1 sobre Sarmiento en un play off pactado al mejor de cinco partidos ganados.