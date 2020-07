Agustín Acuña: "Me gustaría volver a jugar en Junín"

Agustín Acuña tiene 23 años pero ya una buena trayectoria dentro del básquetbol argentino y por eso Democracia habló con él para saber cómo está pasando la cuarentena y además qué espera de su futuro.

El pivot viene de jugar en Arm-strong, en La Liga Argentina que quedó trunca por la pandemia del coronavirus.

Anteriormente tuvo paso por Tiro Federal de Morteros, bajo la conducción de Gustavo Lucato.

En Junín, el interno pasó por 3 clubes: arrancó en Argentino, donde jugó en inferiores hasta la LDD; luego pasó a San Martín donde tuvo un buen año bajo la tutela de Marcelo Alsina y con el mismo entrenador llegó a Sarmiento.

La cuarentena

"La estoy pasando bien dentro de lo que se puede. En casa con la familia. Salimos nada más para lo necesario. A hacer compras y eso. Además, aprendiendo cosas de la casa, ayudando un poco en todo lo que pueda dar una mano".

Su estado contractual

"Yo pertenezco al club Argentino de Junín.

Estuve a préstamo en Deportivo Norte de Armstrong en esta temporada que quedó suspendida, la 2019/2020.

En los demás clubes que estuve también fue de igual manera, a préstamo por un año."

Su temporada

"Creo que fue bastante buena mi temporada, no como la anterior en Tiro Federal de Morteros en cuántos números y minutos, pero buena al fin.

El sistema del entrenador que teníamos, Alejandro Cupulutti, era un juego muy fluido, muy rápido, dinámico. Me costó un poco acoplarme, pero después me sentí cómodo en la medida que el equipo fue tomando rodaje en el campeonato".

Su relación con el entrenador

"La verdad que la relación con Cupulutti terminó muy buena. Tiene una manera de jugar que te hace mover la bola para todos lados y todos tienen la chance de ser protagonista.

Siempre sus equipos jugaron de manera similar, muy intensos. Para mí eso está muy bueno porque te permite ofrecerle mas cosas al equipo."

¿Vuelta a Junín?

"Me gustaría volver a jugar en la ciudad de Junín.

Mi familia es de acá y mi novia también, así que por supuesto sería algo lindo volver a jugar para ellos en mi ciudad natal”.

¿Hay posibilidad en Ciclista?

"La realidad es que es el trabajo nuestro y nunca hay que cerrarle las puertas a ningún equipo, en este caso a Ciclista Juninense.

Donde estén las mejores condiciones en juego y contrato, yo no tengo drama de jugar".

La suspensión

"Si, yo creo que estuvo bien suspendida La Liga Argentina y la Liga Nacional A también.

Se pensó mucho en la salud del jugador, del cuerpo técnico, de los empleados de los clubes y demás personas que rodean para abrir un estadio de básquet.

Es un poco raro pero bueno siempre pensando en la salud antes que la competencia.

Yo espero que esto pase lo más rápido posible y sin tener que lamentar muchos muertos porque lo que está pasando en el mundo es terrible.

Creo que las medidas que se tomaron anticiparon una peor situación. Hay que esperar que pase y cuanto más rápido mejor.

Yo me sigo moviendo en casa, haciendo lo que se puede para mantener en cierta manera un estado físico acorde para que cuando se retomen los entrenamientos no tenga que arrancar de cero”.

Algunos números

En Armstrong temporada 2019/2020.

Jugó 26 partidos con 180 puntos, 100 rebotes y 23 asistencias.

Promedió 6,9 puntos y 3,1 rebotes por encuentro.

Su máxima anotación fue ante Echagüe de Paraná con 14 puntos como visitante.

Su máxima de triples, ante Villa San Martín como local convirtió 3-4 en y cerró con esos 9 puntos su planilla personal.

En morteros 2018/2019

Jugó 27 partidos en total con 363 puntos (13,4 de promedio por partido jugado), 122 rebotes (4,5). Su máxima anotación fueron 24 goles a Independiente de Santiago del Estero (12-14 en tiros de campo).