Daniel Jaule es una posibilidad para conducir al Club Ciclista Juninense

Con la noticia de que si el país mejora con respecto a la pandemia, la Liga Argentina podría empezar en octubre o noviembre, el mercado de pases se acelera muy de a poco. Algunos equipos de la categoría ya confirmaron jugadores y entrenadores. Ciclista, por su parte, le apunta a un entrenador: el juninense Daniel Jaule. ¿Se dará?

Importante charla

Democracia se comunicó con el entorno del entrenador y comentaron que Ciclista es una gran posiblidad para Daniel Jaule. El juninense no seguirá en Del Progreso (al parecer terminaron muy mal económicamente) y Ciclista quiere hacer un proyecto con una base de jugadores juninenses, por lo que Jaule sería el hombre indicado para comandar dicho ciclo, según piensa la directiva verdirroja. Aún no se pudieron reunir, pero es un hecho de que se sentarán a hablar. Otro entrenador que se comunicó directamente con el presidente Miguel Had, fue Guillermo Tasso.

Ningún avance

con Salas

La posible renovación con Salas quedó enfriada y no se avanzó. Aún no está descartada esta opción, pero hoy por hoy ambas partes están lejos. Miguel Had también quiere un entrenador de Liga Argentina que coordine divisiones formativas, con el cuerpo técnico.

Sortearon el bono contribución

El Club Ciclista Juninense sorteó este sábado 4 de julio los premios del bono contribución para la obra y realización del gimnasio alternativo gimnasio de musculación GYM en la parte posterior del Edificio de Av. San Martin.

En este espacio que tiene comunicación con la zona de quincho más sala de reuniones y patio al aire libre está previsto incluir una zona para perfeccionamiento individual en básquetbol de ambos sexos más actividades de gimnasia aróbica para las mujeres y gimnasio con aparatos (que el club adquirió hace pocos días).

El bono contribución es una ayuda para solventar los gastos de este proyecto y poder terminar el mismo.

Ciclista agradece a la escribana Analía Romano por colaborar con el sorteo.

El club saluda a todos los participantes y empresas que ayudaron a este sorteo y también aprovecha para invitarlos a comprar las pizzas que el próximo sábado 11 elaborará en el club y pondrá a la venta.