Jonatan Slider: "Estoy agradecido a 25 de Agosto por darme esta oportunidad"

El jugador que militó en Las Morochas hasta que quedó trunco el campeonato habló de su ida a Uruguay y dijo: “El balance es positivo, estábamos teniendo un gran torneo. Estábamos en una buena posición con partidos importantes por jugar en casa. En lo personal íbamos a cumplir el objetivo de mantener la categoría. Inclusive estábamos pensando en la posibilidad de meternos en fase de playoffs.

"La verdad que una lástima que no hayamos podido concluir la competencia. Después, individualmente, me sentí con mucha confianza con la responsabilidad que me dio el cuerpo técnico. Traté de hacer lo mejor para el equipo, el equipo se adaptó a una filosofía que el cuerpo técnico nos presentó y los resultados quedaron en la cancha".

"Mi llegada a Uruguay fue todo muy rápido. Me llama mi agente y me comenta que estaba esta posibilidad, así que lo hablé con la familia y más allá de lo económico que es importante, es nuestro trabajo y tenemos una familia detrás de nosotros, la oportunidad de seguir compitiendo y estar en actividad fue lo que terminé colocando en la balanza para aceptar. Estoy agradecido a 25 de Agosto por darme esta oportunidad de seguir en competencia, de volver a jugar, que es lo que más queremos todos los jugadores".

Comentó sobre sus objetivos a corto plazo, las chances a futuro y la cancelación de la temporada:

"Como primer objetivo hoy es ponerme de la mejor manera para representar a 25 de Agosto y ayudar a mis compañeros. Después, a medida que vaya pasando el tiempo, iré viendo cómo se van dando las situaciones acá en Argentina. Ir viendo sobre la marcha, no descarto la posibilidad también de quedarme allá en Uruguay siempre y cuando acá no haya nada concreto. Hoy nos invade la incertidumbre, es lo que nos hizo emigrar a varios jugadores para seguir compitiendo y a medida que se vaya dando veremos cuál es la mejor opción"

"Como jugador quiero obviamente tener la competencia dentro de la cancha. A veces pasan cosas que lamentablemente nos exceden y la pandemia es una de ellas. Los dirigentes buscaron todas las opciones para terminar la competencia, formatos o lo que sea. Cuando se decidió jugar del 1 al 8 presentaron un protocolo, pero claramente el factor tiempo comenzó a jugar en contra".

"A medida que se iba alargando la cuarentena, el tiempo se iba acortando. Creo que la cancelación de la temporada es lo más correcto aunque no nos guste como jugadores. Hoy la prioridad pasa por la salud de todos nosotros, hay que pensar que detrás del jugador hay una familia, detrás del dirigente hay una familia. Se buscaron opciones, pero lamentablemente no se pudo terminar".

