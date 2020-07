Mariani estaría en la mira de clubes del exterior

Federico Mariani fue uno de los mejores jugadores de la Liga suspendida en su posición de escolta. Promedió poco más de 16 puntos y guió a Argentino muchas veces en la ofensiva con su potencia para penetrar y su buena mano de tres puntos. Según le confiaron a Democracia desde el entorno del jugador, el cordobés estaría en la mira de por lo menos 3 clubes del exterior.

Sin competencia

Argentino, en un pensamiento inteligente de su presidente, no quiere gastar más de lo que recibe como ingresos y es por eso que el club no estaría en condiciones de competir un contrato en dólares con otro club fuera del país. Por eso, si se llega a confirmar la contratación de Mariani a algún club de México o Uruguay para la siguiente temporada, el Turco no haría fuerza y buscaría una opción para reemplazarlo.



El caso Slider

Distinto es el caso de Jonatan Slider. El alero, que cumplió buena labor la temporada pasada, arregló en Uruguay, pero para jugar en la segunda división, torneo que finalizaría la primera semana de noviembre. De ser así, el nacido en Pergamino estaría en libertad de acción para renovar con Argentino, ya que en la nueva Liga Argentino podría inscribirlo hasta que entre el pase. Además, Slider se encuentra muy cómodo y feliz en Junín.

Quimsa no pudo retener a Brussino

La pandemia afecta a todos y Quimsa, uno de los más poderosos, tampoco puede competir con el exterior. "Llevo 100 días sin poder entrenar ni jugar al básquet por cuestiones de público conocimiento que tienen que ver con la pandemia. Cuando se presenta una posibilidad así, en lo único que se piensa es en volver a entrenar y a competir lo más rápido posible. Por eso acepté esta propuesta. Necesito volver a jugar al básquet ", comentó el base que jugará en Dorados de México.