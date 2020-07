Incertidumbre sobre el retorno a la actividad

La pandemia sigue haciendo estragos en el país y es por eso que ningún dirigente sabe a ciencia cierta cuándo volverían, las competencias del basquetbol argentino. Democracia se comunicó con numerosos jugadores y directivos y la respuesta es clara: no son optimistas para volver este año.

¿Será en enero?

Argentina está sufriendo el peor mes desde que arrancó la pandemia y por eso la Liga Nacional no se pudo terminar, como pretendían los dirigentes de la AdC, con Gerardo Montenegro a la cabeza. Ahora bien, en el AMBA volvieron a Fase 1 y por eso se estima que el regreso a las canchas de manera oficial se podría dar en enero de 2021. Un jugador juninense de la Liga se comunicó con Democracia y afirmó: "Entreno día por medio sin volverme loco, porque los dirigentes de nuestro club nos avisaron que las competencias se reanudarían en diciembre o enero. Es momento de bajar un cambio y no volverse loco".

Argentino y Ciclista no se apuran

Ante esta situación, Argentino y Ciclista no se quieren apurar a cerrar nada, porque no quieren ponerse en "gastos innecesarios", sabiendo que ningún alto dirigente de la entidad madre del básquet les dio una fecha de vuelta con seguridad. Sí está descartado que la Liga o Liga Argentina vuelva en octubre, por lo que los directivos "turcos" y "verdirrojos" no firmarán ningún contrato por el momento. Sí están haciendo llamados para tantear situaciones.



¿Jugar con máscaras?

En la ADC no descartan volver a jugar con máscaras para acelerar el regreso. El diseñador industrial Ariel Palacio en Bahía Blanca comentó sobre este nuevo pensamiento y captar la atención del deporte desde otro ángulo para su andar en tiempos de pandemia. Posibilidades viables que aparecen en escena, su desarrollo e involucrar máscaras y hasta gafas como accesorios de bien común. En principio nos adentramos a lo que es "Naroo Mask" y su desarrollo como empresa dentro de las máscaras deportivas. Naroo Mask es hoy la empresa coreana líder mundial en la aplicación de tecnología de punta para el desarrollo de máscaras deportivas de protección de alta gama, cuyo lema es “Free to Breath” (Libertad para respirar).



¿Es posible en el básquet?

Sin lugar a dudas que todo pasa por saber cómo podría contribuir dentro del básquet, sus beneficios y qué modelos serían los más adecuados: "Si consideramos el desafío de mantener el distanciamiento social y las características que hacen a la particularidad del básquet: un deporte de contacto personal que se practica en estructuras cerradas, nuestras máscaras aseguran la comodidad, la transpirabilidad, el efecto refrescante, la libertad de movimiento y de respiración, (unas de las objeciones a los cubrebocas de tela) y, según el modelo, el bloqueo del 99% de las partículas daniñas suspendidas en el aire de más de 1,7 micrones gracias a su filtro Micronet y el enmallado de microfibras de cobre", dijo el director de Naroo Mask.