Macarena Rosset jugará en el Pallacanestro

La basquetbolista juninense Macarena Rosset le confirmó ayer a Democracia que fichó para el Pallacanestro Vigarano de la Serie A1 de Italia.

Macarena dijo que: “Al ver frustrada la posibilidad de jugar para Obras Sanitarias de la Nación por el Coronavirus que frenó la actividad en nuestro país, me salió ahora la posibilidad de volver a jugar en el básquetbol Europeo.

El Pallacanestro Vigarano, de la Serie A1 de Italia, se mostró interesado en contratarme y rápidamente nos pusimos de acuerdo.

No se cómo ni cuándo tengo que irme para allá, pero está todo acordado para mi llegada al club”, finalizó.

Chagas al Empoli

Flor Chagas partirá hacia el Empoli en condición de préstamo, luego de no haber podido sumar muchos minutos en el Familia Schio.

"Me voy a préstamo a Empoli porque quiero tener más experiencia en minutos. En cuanto pueda volver a Italia lo voy a hacer, para poder tener la pretemporada con el equipo. Mientras practico en casa y sigo motivada, preparándome para un año muy importante", comentó Chagas en el podcast Sexto Hombre.

La Liga cancelada

Una vez que se oficializó que en este 2020 no habría Liga Femenina, el interrogante mayúsculo pasó a ser la situación económica de las jugadoras; más allá de que los clubes no están atravesando un camino mejor.

Loss días han pasado, y si bien la potencial charla virtual entre dirigentes para llegar a puntos en común respecto a todo lo que quedó colgado del pincel este año finalmente aún no se dio, individualmente sí han avanzado.

Pick and Roll hizo un relevamiento por los siete clubes, buscando saber si pese a no estar avalados por la Asociación de Clubes, las entidades respetarían todo, algo o nada de los acuerdos firmados con las jugadoras.

Por la proximidad entre su confirmación de participación y el parate de cuarentena, Unión Florida tan solo había llegado a arreglar de palabra con tres jugadoras del club, por lo que en su caso, no había arreglos monetarios de por medio para disputar la Liga.

Corrientes Basket en tanto sí tenía conformada a prácticamente toda su plantilla, pero el grueso no llegó a la ciudad mesopotámica porque todo se paró unos días antes de que comenzaran las .prácticas

Para sumar problemas, el gobierno provincial les pidió que devolvieran el dinero recibido en concepto de primera cuota de apoyo para volcarlo al sistema de salud, y de allí que la dirigencia optó por descartar de momento abonar alguna suma de dinero al cuerpo técnico y las jugadoras. Lo que sí cancelarán serán los pasajes que ya habían sacado las chicas.

Tanto el Tomás de Rocamora como Quimsa decidieron pagar el mes en el que las jugadoras entrenaron; mientras que Vélez acordó depositar los dos meses en el cual las chicas tuvieron prácticas en el parquet.

Berazategui por su parte abonó los sueldos hasta el mes pasado, pero sus dirigentes prefirieron, ante la consulta de este medio, “no hablar en estos tiempos”; más allá de que se recalcó que la idea no era difundir montos ni sueldos, sino tal cual lo expuesto párrafos atrás una noción de cuál era el camino que iban a tomar.