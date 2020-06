Regresa en julio

Se confirmó la vuelta de la NBA. En un comunicado en su página web y en las redes sociales en la tarde de este viernes, la liga confirmó que llegó a un acuerdo con la National Basketball Players Association (NBPA) para reanudar la temporada 2019-2020 a partir del 30 de julio.

El regreso se llevará a cabo en el ESPN Wide World of Sports Complex en Disney con un total de 22 equipos. El plan incluirá los protocolos de seguridad y salud y, además, el objetivo de tomar medidas colectivas para combatir el racismo sistémico y promover la justicia social.

La directora ejecutiva de la NBPA, Michele Roberts, expresó el trabajo en conjunto que llevó a cabo su entidad con la NBA: "Se ha necesitado una verdadera colaboración entre la Liga y la Unión, felicitaciones especiales a nuestro Comité Ejecutivo y varios representantes de otros equipos, junto con el continuo apoyo y asistencia de expertos médicos, funcionarios de salud pública y muchos otros”.

Asimismo, el presidente de Disney Parks, Experiences and Products, Josh D’Amaro, manifestó su alegría de albergar en su complejo deportivo la reanudación de la liga: “Estamos contentos de poder proporcionar un lugar único donde la NBA puede reanudar su temporada en ESPN Wide World of Sports Complex". Además, agregó: "Esperamos darle la bienvenida a los jugadores, entrenadores y al personal a Walt Disney World Resort mientras se preparan para el emocionante regreso del baloncesto profesional".

¿Cómo será el formato de juego en Orlando?

El sitio oficial de la NBA comunicó que “el reinicio comenzará con cada equipo participante jugando ocho "juegos de selección", según lo seleccionado de sus enfrentamientos de temporada regular restantes. El juego completo y los horarios de televisión nacional para los juegos de siembra se anunciarán esta noche”.

Además, se indicó que los primeros siete de la tabla de posiciones de ambas conferencias clasificarán directamente a los Playoffs de la NBA. Por otra parte, para el octavo puesto hay una salvedad: si el equipo con el octavo mejor porcentaje de victorias combinadas en una conferencia (Equipo 8) está cuatro juegos o menos por delante del equipo con el noveno mejor porcentaje de victorias combinadas en la misma conferencia (Equipo 9), entonces esos dos equipos competirán en un torneo de play-in para determinar la octava semilla de playoffs en la conferencia. El torneo de play-in será doble eliminación para el Equipo 8 y eliminación simple para el Equipo 9”, según indicaron fuentes de la liga.

Por último, se precisó que el formato de playoffs será el mismo de siempre: con cuatro rondas y al mejor de siete partidos. Se espera que la presente campaña culmine, a más tardar, el 13 de octubre.