Facundo Murias seguirá en el banco del León

Ameghino de Villa María sigue dando muestras de que, más allá del contexto y ausencia de certezas a nivel general, trabaja de cara a la próxima temporada de la Liga Argentina. Esta vez confirmando la continuidad de Facundo Murias como Asistente Técnico del plantel profesional.

El “Colo” se suma así al DT Pablo Castro, quien también selló su vínculo y alcanzó las 10 temporadas en el club.

Para el juninense de 28 años será la tercera temporada en el equipo villamariense, lo cual no es un dato menor, puesto que “venía de 4 mudanzas en los últimos 5 años”, según confesó.

Pero en Ameghino encontró lo que buscaba: un proyecto serio, ambicioso, a largo plazo y por el que se siente motivado para aportar sus conocimientos.

-¿Qué te genera el hecho de que sigan confiando en vos para formar parte del proyecto de Ameghino, confirmando tu continuidad?

“Me genera muchas cosas: motivación, entusiasmo, pero sobre todo orgullo. Trato de agradecerles la confianza con trabajo, siento que es la mejor manera de demostrar el compromiso con la institución. Tengo muchas ganas de vivir una alegría deportiva con Ameghino. Le tomé mucho cariño al club”.

-¿Imaginabas, al llegar a Ameghino, que iba a ser un lugar del cual no te irías por los próximos 3 años?

“Sinceramente no. Esta profesión es demasiado dinámica e inestable. En ese momento, venía de 4 mudanzas en 5 años y era insalubre poder pensar más allá de la próxima temporada. Encontré en Ameghino un montón de cosas con las que me siento identificado. Estoy muy contento y entusiasmado con lo que se viene”.

-¿Cuándo fue la última vez que estuviste tanto tiempo en el mismo club?

“La única vez fue en el Club Ciclista Juninense, pasé toda mi vida ahí hasta los 23 años. Después, por decisiones propias y la inestabilidad misma de la profesión, fui cambiando año tras año”.

-¿Te planteás objetivos personales? ¿Cuáles?

“Siempre me pongo objetivos personales porque siento que si soy más completo, le voy a dar muchas más cosas al club. Depende del rol que le toque a uno (en este caso, asistente).

Hoy por hoy, mi objetivo principal es ser el asistente más completo que Pablo Castro pueda tener. Estoy realizando un curso con Pablo Favarel (asistente de la selección de Venezuela), estudiando inglés, autocapacitándome con clinics, mirando ACB y también enriqueciendo los trabajos de análisis que venía realizando (siempre aprovecho los recesos para mejorarlos y sumarles cosas nuevas). Asumo que esta época del año es para eso.

Si miro un poco más adelante, siempre digo que soy asistente para ser entrenador. Eso lo tengo claro. Estos dos últimos años he tenido posibilidades, pero opté por seguir siendo asistente”.

-Sos un profesional que no se queda quieto y va más allá del rol de AT y aporta desde muchos aspectos, con la elaboración del manual del León, o el trabajo que hacés de fundamentos con los jugadores, etc. ¿Cuál es tu filosofía de lo que debe ser tu función y qué es lo que más te gusta?

“Creo que hay diferentes tipos de entrenadores, yo me considero un entrenador al que le gusta involucrarse en la estructura. En todos los clubes en los que estuve, me propuse dejar algo más que cumplir con mis funciones de asistente técnico (siempre y cuando se pueda). Lo siento así y siempre han valorado esa parte de mí. Creo que es una forma de devolverle al club todo el esfuerzo que hace para contar con uno”.

-¿Qué opinás del crecimiento que ha tenido el club?

“El crecimiento del club es increíble. Hay una estructura que va hacia el primer nivel, acompañada de grandes profesionales en todas sus áreas. La institución va a seguir creciendo. Hay objetivos claros, hay con qué cumplirlos y siempre buscan ir por más. Soy un afortunado de ser, en esta última etapa, testigo y parte de este gran proceso de crecimiento”.