Oberto no ve chance que “La generación Dorada” juegue el mundial 2022

El cordobés Fabricio Oberto aseguró que ve muy lejana la posibilidad de que los integrantes de "La Generación Dorada" se vuelvan a juntar para jugar el mundial de Maxibásquetbol de 2022 y señaló que "es más fácil" que los lleven al planeta Marte.

"Sin dudas estaría buenísimo, pero lo veo muy lejano. Sería más fácil que nos lleven a Marte a todos", indicó Oberto, quien días atrás dejó entrever que los integrantes del mencionado equipo podrían juntarse para disputar el certamen que se llevará a cabo en Orlando, algo que surgió por una charla que dio por la aplicación "Zoom", con el club José Hernández.

En ese sentido expresó: "Lo que pasó es que en Zoom queda todo grabado, hasta hubo gente que me pidió entradas. Esto pasa en esta etapa de los medios, en lo que cualquier cosa se toma como noticia. Es como si tomaran esto que digo y pusieran Oberto confirma que juegan el mundial 2022 Es más, mi comentario no tuvo una gran repercusión en el grupo, si lo vuelven a ver se van a dar cuenta".

Durante una charla con alumnos de la escuela de periodismo Deportea, el doble medallista olímpico argentino manifestó que lo que se ve en The Last Dance, el documental de Netflix sobre Michael Jordan, marca que es muy caro el precio que se paga en la parte humana por mantenerse en lo más alto del deporte.

"Soy un amante de sentir esa presión, me encanta, si no la tenés es como que te falta algo", comenzó diciendo el ex jugador de San Antonio Spurs y Atenas de Córdoba, entre otros, a la vez que agregó: "Lo del documental de Jordan marca que el precio para llegar a ese nivel es carísimo, tanto en la parte humana como en lo que tenés que demostrarle a la gente".

Asimismo dijo: "Jordan cambió todo en el deporte: fue el primero que hizo una película, el primero con muchos sponsors.

Él decía ´yo soy el mejor cuando entro a la cancha y los demás son marionetas´ y tenía razón, pero tenés que tener mucho atrás para bancar eso".

"Soy un deportista sin actividad. Pasó una etapa y uno se tiene que resetear e inventar de nuevo", contó en relación a su película, "Reset", recientemente estrenada y su participación del mundo de los eSports de la mano de su equipo "New Indians GG".

"Estoy muy feliz con todo lo de New Indians GG , sin dudas que la pandemia nos atrasó algunos proyectos pero sigue todo viento en popa, tenemos todo terminado, todos los diseños y arrancando una etapa nueva", aseveró.