Santiago Scala: “Siempre tuve la idea de poner un aro en la quinta”

Santiago Scala, jugador nacido de las divisiones inferiores de Argentino de Junín, la entidad del barrio “de Las Morochas”, pasa la cuarentena en nuestra ciudad.

Sin la posibilidad de ir a un gimnasio para tirar al aro, tomó el camino más corto y puso uno en la quinta donde vive.

Entrevistado por Democracia, el ”Panda” Scala dijo inicialmente: “Siempre tuve la idea de poner un arito en la quinta, ahora se aceleró por el tema de la pandemia y que hace casi 3 meses que no tiro al aro.

Hablé con Raúl (Azpelicueta, su primer entrenador y formador en el básquet) y bueno, acá está. Obvio que quedó bárbaro el aro, pero sobre todo nos volvimos a ver después de varios años.

Con el pasar del tiemo siento más aprecio por él y seré siempre muy agradecido por todo lo que me enseñó y me inculcó.

“La campaña, hasta la suspensión con Instituto de Córdoba, venía siendo muy positiva. Logramos jugar Súper 4 del Súper 20, semifinal de Champions y veníamos cuartos en la Liga con menos partidos jugados. Por supuesto siempre con ganas de mejorar y bueno, creciendo como equipo vino el parate y después se confirmó la suspensión.

Yo tenía ganas de jugar pero estamos viviendo una pandemia y todo está difícil, creo que fue una decisión acertada dar por terminado el certamen. No se sabe lo que puede llegar a pasar y hay que salvaguardar la integridad física de todos”, expresó Santiago Scala.

Cancelación definitiva de la Liga Nacional “A”

Por mucho que intentaron terminar de jugarla la Asociación de Clubes determinó que se cancele de manera definitiva la Liga Nacional. Las autoridades del gobierno no autorizan el traslado de delegaciones y por primera vez no habrá campeón.

Luego de realizar las audiencias con el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y las presentaciones de la Guía básica para la práctica de básquetbol durante la pandemia y la Guía de Competencias AdC, ante las autoridades nacionales, el Comité de Crisis conformado por AdC y CABB comunica que de acuerdo a la situación actual que vive la Argentina en torno a la pandemia del coronavirus COVID-19, se da por finalizada la temporada 2019/20 de la Liga Nacional de Básquetbol.

La decisión administrativa en relación a la presentación del presidente de AdC, Gerardo Montenegro y del presidente de CABB, Fabián Borro, llegó luego de un trabajo mancomunado que desarrolló el Comité de Crisis AdC - CABB con el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens y especialistas del Ministerio de Salud integrantes de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles.

La medida confirmada por las autoridades se toma a partir de análisis de la situación actual del país, con el objetivo de resguardar la salud pública y evitar la circulación entre provincias. Con la premisa de disminuir el riesgo potencial de trasladar el virus con la circulación de las delegaciones.

"La prioridad en estos meses de gestión fue la salud de todos los participantes de la Liga Nacional y atender las sugerencias de los equipos profesionales. Desde el Comité de Crisis AdC - CABB le queremos agradecer al Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. En nombre de la Mesa Ejecutiva de AdC, le quiero dar las gracias a todos los clubes por el esfuerzo realizado. Lamentablemente no tenemos certezas para ampliar la espera y las sugerencias del Ministerio de Salud son claras. Por eso ya empezamos a trabajar para diseñar la próxima temporada", destacó el presidente de AdC, Gerardo Montenegro.

Bajo la modalidad de "terminación temprana de la competencia", concluye la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional, sin campeón, ni descensos a la Liga Argentina.

“Lamentablemente la condición sanitaria general, de traslados, de circulación de los equipos y locación de algunos de ellos, impiden la posibilidad de finalizar La Liga teniendo un campeón en la cancha. Nos vemos obligados a dar por cancelada la misma. Hicimos el esfuerzo todos juntos con la compañía del Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, pero las condiciones sanitarias lo impiden. Quiero agradecer a los clubes que participan y trabajan en todas las categorías. A futuro vamos a tener una Liga Nacional más fuerte y que de esto vamos a salir todos juntos y unidos como corresponde. No tengo dudas que vamos a salir fortalecidos, todos los clubes juntos, los dirigentes y toda la comunidad del básquet”, expresó el presidente de CABB, Fabián Borro.

Durante todo este tiempo de gestión, el objetivo de la organización fue brindar las máximas garantías de preservar la salud para todos los jugadores, entrenadores, árbitros y el resto de participantes de la competencia.

“Sabemos del esfuerzo y gestión que han realizado desde el Comité de Crisis para poder terminar la temporada, los jugadores siempre apoyaron esa voluntad. Es una pena la culminación temprana, pero la realidad nos impone a actuar con responsabilidad y preservar ante todo la salud e integridad de todos los protagonistas”, detalló el presidente de AdJ, Michael Stura.