José Luis Gil: la actualidad de otro ídolo del barrio “Las Morochas”

“Llegué a Junín a fines de agosto de 1999, unos días antes de que nazca mi primera hija, Candela.

Venía de jugar en Regatas de San Nicolás y la decisión fue debido a la posibilidad que me brindaba Argentino de poder seguir cursando mi carrera libre de Abogacía en la Univ. Nacional de Mar del Plata.

El año del ascenso fue un año bárbaro, tanto individual como de todo el equipo.

Adrián (Capelli) hizo un gran trabajo que pudo plasmarse con el primer ascenso de Argentino a la Liga Nacional.

Estuve junto a toda mi familia en dos períodos en la ciudad, desde 1999 a 2003, y después desde 2006 a 2008, muchos años disfrutando la pasión de toda la gente del barrio Las Morochas, y viviendo como un hincha más de Argentino, ya que fue la entidad, junto con Estudiantes de Bahía Blanca, de donde surgí, el club en el que más tiempo estuve.



Estuve muy cómodo todo ese tiempo por cómo me trató a mí y a toda mi familia la gente del club. Muchos amigos dejé en Junín, los padrinos de mi hija mayor, un montón de gente allegada al club que hizo que nos sintiéramos con si fuera nuestra casa, y por supuesto sumando todos los logros deportivos que fuimos obteniendo con el correr de los años.

Argentino sin duda quedó grabado en mi carrera deportiva, no solo por el ascenso, sino por todo lo vivido durante todos esos años, tanto en lo deportivo como en mi vida familiar, sumado al haberme recibido de Abogado jugando en Junín.

Después de volver a Bahía Blanca, en el 2008, jugué dos años más el torneo local de esta ciudad y me retiré.

Desde mi vuelta a Bahía tengo a cargo el básquet menor del Club Argentino de Bahía Blanca y estoy trabajando de abogado en mi estudio.

Sumado a esto, desde hace tres y años y medio soy el delegado de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires en Bahía Blanca”.