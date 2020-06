Becky Hammon podría ser la entrenadora de los Knicks

El cargo de entrenador de los Knicks de la NBA es tan atractivo como riesgoso. En las últimas décadas, fueron pocos los que salieron exitosos de allí. Pat Riley y, de alguna manera, Jeff Van Gundy, por haber alcanzado al menos una final de la Liga, aunque no un título.

Desde la salida de David Fizdale y el interinato de Mike Miller, los rumores vuelan y se ha hablado de mil candidatos. Sin embargo, un periodista que conoce bastante bien sus pasillos, Ian Begley, de SNY, escribió que la franquicia hablará con unos 8/10 candidatos antes de tomar la decisión.

¿Cuál es el dato sobresaliente? Que uno de los candidatos es Becky Hammon, la asistente de Gregg Popovich en San Antonio Spurs, a la que todos ven como la primera mujer que logrará estar sentada al frente de un equipo NBA en la historia. ¿Será nada menos que con los Knicks?

La franquicia es de las más complicadas para manejar, pero Hammon se ha caracterizado justamente por su carácter. Bajo el ala de Popovich, no sorprende. De todos modos, no es la principal candidata y hay otros, incluso excompañeros de Hammon, como Ime Udoka.

Según Begley, la lista incluye a Chris Fleming (asistente en los Bulls), el propio Miller, Kenny Atkinson (recientemente salido de los vecinos Nets), Tom Thibodeau, Mike Woodson, que fue el coach cuando estuvo Pablo Prigioni como jugador, Jason Kidd, Mark Jackson, Mike Brown y varios otros que podrían tener una cita, como Darvin Ham (Bucks), Ime Udoka (Sixers) y Pat Delany (Magic).

De todos modos, las versiones más cercanas al presidente de la franquicia, Leon Rose, siguen sosteniendo que el que corre delante de todos en la fila es Thibodeau, alguien de mano firme, que tuvo buenos y malos momentos en los dos últimos equipos que dirigió: Chicago y Minnesota.