Se canceló definitivamente la Liga Nacional 2019/2020

Por mucho que intentaron terminar de jugarla, la Asociación de Clubes determinó que se cancele de manera definitiva la Liga Nacional. Las autoridades del gobierno no autorizan el traslado de delegaciones y por primera vez no habrá campeón.

Luego de realizar las audiencias con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y las presentaciones de la Guía básica para la práctica de básquetbol durante la pandemia y la Guía de Competencias AdC, ante las autoridades nacionales, el Comité de Crisis conformado por AdC y CABB comunica que de acuerdo a la situación actual que vive la Argentina en torno a la pandemia del coronavirus COVID-19, se da por finalizada la temporada 2019/20 de la Liga Nacional de Básquetbol.

La decisión administrativa en relación a la presentación del presidente de AdC, Gerardo Montenegro, y del presidente de CABB, Fabián Borro, llegó luego de un trabajo mancomunado que desarrolló el Comité de Crisis AdC - CABB con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y especialistas del ministerio de Salud integrantes de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles.

La medida confirmada por las autoridades se toma a partir del análisis de la situación actual del país, con el objetivo de resguardar la salud pública y evitar la circulación entre provincias. Con la premisa de disminuir el riesgo potencial de trasladar el virus con la circulación de las delegaciones.

"La prioridad en estos meses de gestión fue la salud de todos los participantes de la Liga Nacional y atender las sugerencias de los equipos profesionales. Desde el Comité de Crisis AdC - CABB le queremos agradecer al ministro de Turismo y Deportes, Matias Lammens. En nombre de la Mesa Ejecutiva de AdC, les quiero dar las gracias a todos los clubes por el esfuerzo realizado. Lamentablemente no tenemos certezas para ampliar la espera y las sugerencias del ministerio de Salud son claras. Por eso ya empezamos a trabajar para diseñar la próxima temporada", destacó el presidente de AdC, Gerardo Montenegro.

Bajo la modalidad de "terminación temprana de la competencia", concluye la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional, sin campeón, ni descensos a la Liga Argentina.

--

--> ¿Queres vender algo? Publica en Qué Destacados