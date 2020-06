Juan Cangelosi, el ídolo del barrio Las Morochas en su vida cotidiana

Juan Cangelosi es la persona que resume a todos los ídolos en el barrio las Morochas.

De perfil bajo, muy apegado a su labor profesional, como toda persona tiene una vida privada.

Y Democracia se introdujo en un día cualquiera del año para saber qué hace.

Dijo lo siguiente: “Arranco 7.30 de la mañana aproximadamente. Preparo el desayuno y levanto a los nenes, que tienen clases virtuales a diario.

Asi que a la mañana, ellos colegio, y yo aprovecho a trabajar en un proyecto nuevo que tenemos con Caro, mi mujer, de diseño, producción, restauración, entre otras cosas, en madera y hierro. Era una idea a futuro, veníamos haciendo algunos trabajos, pero la pandemia aceleró los tiempos.



A la tarde se hace de todo un poco. Cada cual con sus tareas, un rato de juegos a los que se suman nuestros perritos, algo de actividad física y así se pasa el día.

Siempre fuimos de cocinar, pero el estar tanto tiempo en casa nos predispuso a intensificar el uso de la cocina y probar nuevas recetas. Se compra muy poca comida, el resto es hecha en casa.

En cuanto a lo del club, no tengo dudas de que si esto no pasaba, estábamos en condiciones de luchar por entrar a los playoffs de lucha por el campeonato. Una verdadera lástima.

Estoy haciendo algo de ejercicios en casa. Al principio hacía más, pero ahora ya me siento con la necesidad de tener más espacio para poder entrenar seriamente.

Sigo estando preparado para lo que venga. ¡Ojalá pase pronto esta pandemia!