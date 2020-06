Scola: "He decidido no jugar más en la Euroliga"

El capitán de la Selección Luis Scola elevó un comunicado respecto de su salida del Olimpia Milano. Agradeció lo ocurrido en la temporada y dejó en claro que no jugará en otro elenco en Europa que tenga competencia en la Euroliga.

“Después de reflexionar profundamente, tomé la primera decisión con respecto a la próxima temporada. He decidido no jugar más en la Euroliga, ni en Milán ni con otro equipo. Quiero agradecer a Olimpia por darme esta oportunidad, fue un año divertido en el que experimenté un buen ambiente en el que me sentí como en casa. Por otro lado, no he decidido si retirarme del baloncesto para siempre o seguir jugando en otra competencia. Tomaré una decisión final durante las próximas semanas ".



"Es un gran campeón y fue un gran honor tenerlo en nuestro equipo"

Giorgio Armani también rescató la figura de Scola y los meses en los que estuvo jugando para su equipo Italiano por la Liga y la Euroliga respectivamente

"Luis Scola es un gran campeón y fue un gran honor tenerlo en nuestro equipo de baloncesto de Olimpia", dijo el Sr. Giorgio Armani. En su larga carrera, ha honrado los deportes y el ser humano. Valores en los que siempre hemos creído, y durante los últimos meses ha demostrado cómo la seriedad y la dedicación permiten alcanzar objetivos inesperados. Por esto, le agradezco, le deseo todo lo mejor y espero verlo en la cancha en los Olímpicos".