Massarelli habló de Ferro, Ciclista y Argentino

Luciano Massarelli es una de las figuras que tiene Ferro Carril Oeste, uno de los ocho clubes que están en la Zona Campeonato que diagramó la Asociación de Clubes (ADC) con el objetivo de, cuando se pueda y si se puede, concluir la temporada 2019/20 de la Liga Nacional A que está frenada por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

El escolta dialogó con Pick&Roll a través de Instagram. Habló de la actualidad y además recordó sus pasados en Peñarol y Junín, donde representó a Argentino y Ciclista.

- ¿Cómo tomaron la determinación de que la LNB continuará?

- Ahora se definió que se va a jugar y eso a nosotros nos da un poco de motivación porque estamos entre los ocho. Ahora hay que ver cuándo se juega. Todavía está por definirse, lo único que nos enteramos fue por las noticias porque no nos dieron nada, solo sabemos del comunicado que envió la ADC. Con el club estamos complicados con el tema de los pagos y hay poco diálogo.

- ¿Cómo entrenás en cuarentena?

- Estamos entrenando como podemos porque nosotros no dejamos de entrenar nunca con el preparador físico. Casi todos los días nos metemos por Zoom y nos da la rutina adaptada a lo que es un departamento. No es lo mismo que estar en una cancha o en un gimnasio, pero antes que nada es mejor. Cuando fue el lockout de la NBA en 2011 en Estados Unidos nos dijo que a la vuelta hubo la mayor cantidad de lesiones graves por no poder entrenar.

- ¿Analizaste los rivales que les tocó en el grupo, si se reanuda la LNB con la Zona Campeonato?

- Sí. Estamos con Gimnasia de Comodoro Rivadavia, San Lorenzo y San Martín. Son rivales duros, lógicamente son los ocho mejores de la Liga los que quedaron. Todavía no está la sede definida pero seguro que algún local se hará más fuerte. Estuvimos viendo pero hasta que no haya una fecha de jugar, tampoco te podés meter tanto porque, si no, te ilusionas y capaz te la alargan más. Prefiero no ilusionarme con volver hasta que no se establezca una fecha.

- ¿Cuántos clásicos jugaste y cuál te gustó más?

- Peñarol-Quilmes y el de Santiago del Estero entre Olímpico y Quimsa. El de Junín no porque cuando estaba en Ciclista, Argentino estaba en la A y cuando estuve en Argentino, Ciclista estaba en el TNA. Me gustan los dos, pero me quedo con el de Mar del Plata porque es una locura en Polideportivo. Encima debuté en un clásico, es una locura. De un lado tenemos a todos los hinchas pateándote y, del otro, alentándote. Creo que es el mejor clásico de la Liga.

- ¿Cómo fue volver a Junín a jugar en Argentino habiendo estado en Ciclista?

- Excelente. En la Liga A fue la mejor temporada que tuve, me sentía muy bien en un equipo muy bueno que me daba muchas responsabilidades. El entrenador me tenía mucha confianza, muy parecido a lo que me había pasado en Ciclista y me estaba pasando en la A, que era lo que yo estaba buscando en ese tiempo. Era el goleador de la Liga y unos partidos antes de los playoffs se me rompieron otra vez los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y fui baja. En el mejor momento de la Liga me lesioné.

- ¿Dudaste en ir a Argentino por tu pasado en Ciclista?

- Sí, más que nada porque había jugado mucho en Ciclista y me había ido bien y no quería que lo tomen a mal. Pero me cerró por todos lados porque conocía a “Chiche” (Eduardo Japez), me quería y me iba a dar la oportunidad de jugar en un equipo bueno. Me cerraba por todos lados, para nosotros es un trabajo y era la oportunidad de probarme y pude explotar en la Liga. La tomé y no me arrepiento, fue un año muy bueno más allá de la lesión. Me fue muy bien en lo personal y en lo grupal también. En Ciclista pude ir a ver partidos y la gente me siguió bancando, como en Argentino también. Junín para mí es especial porque debo ser el único al que quieren en ambos equipos (se ríe).



- En Peñarol compartiste con Leo Gutiérrez su última temporada…

- Sí, yo lo agarré como compañero el último año y me ayudó muchísimo. Él me convenció para ir a Peñarol cuando todavía estaba en Ciclista, aunque después me enteré que lo hacía con muchos. Fue un orgullo muy grande que me llamara él porque sabemos lo que es. También compartí habitación con él en las concentraciones, fue especial, es el jugador más ganador de la Liga y hubiésemos querido que nos vaya mejor, haber sido campeones, pero no se pudo y se tuvo que retirar. Como jugador lo extrañamos, ahora está haciendo las cosas muy bien como técnico y cuando nos enfrentamos me manda a marcar muchísimo. Ya me conoce y me dice cómo me tienen que marcar.

- ¿Cómo fue la experiencia de Lima 2019 con el 3x3?

- Muy linda. Estar en una Selección Argentina es un orgullo enorme. Fue una experiencia muy linda de compartir con los mejores deportistas de toda América. Es una escala menor a lo que es juego olímpico, que es el sueño de todo deportista, más que un Mundial. Esto es como una escala menor pero sigue siendo muy importante.

El resultado no fue el que queríamos, pero fuimos un poco inexpertos en el 3x3, que creo es un deporte totalmente diferente. Es una dinámica diferente y tiene reglas diferentes. Los otros equipos tenían especialistas en 3x3 y nosotros pecamos de inexpertos. Es muy raro, todos los partidos los perdimos por poco y le ganamos a Estados Unidos, que fue el campeón. Pecamos un poco en lo táctico y en las reglas, en las vivezas que tenían los jugadores especialistas y las empezamos a entender al final del torneo, que dura tres días.

- ¿Es un básquet que se adapta más al estilo centroamericano que al argentino?

- Sí, claramente. Acá es todo táctico, scouting y pensado. Esos son países donde el 3x3 está instalado hace años como en Estados Unidos y los países del Caribe, donde lo juegan todo el tiempo. Ahí es a lo que dé. Agarrás un rebote, la tirás afuera y lanzás triples. No te cobran faltas, es al borde que lesionen. Nosotros quizás defendíamos dentro de la lógica de un 5x5 y esas vivezas nos faltaron. Creo que por eso no pudimos ganar muchos partidos.

- ¿Cómo se prepararon para jugar el 3x3?

- Nos juntamos diez días antes en el Dow Center con la Selección mayor y entrenamos ahí con Juan Gatti y varios chicos de Bahía Blanca que estaban en el Dow Center, jugamos partidos contra ellos.

- ¿Cómo fueron las adaptaciones a las selecciones de Argentina U15, U17 y 19?

- Empecé jugando de escolta en U15, U17 y la primera vez en U19. La última vez me llevaron de base y me fui adaptando. Recuerdo que en el Sudamericano lo único que hacía era penetrar y después empecé a tirar más de tres puntos, a sumar recursos porque sabía que era chiquito en altura. Después adopté otro estilo de juego, sumé recursos como tirar más de afuera, que me ha dado muchísimo y lo sigo entrenando mucho. Todo eso me ayudó a poder competir en esas Selecciones y competirle a cualquiera en Sudamericanos y Mundiales también.