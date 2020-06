Franco Balbi: “Armé un minigimnasio en la pieza de mi casa, acá en Brasil”

La primera de las charlas reunió a dos grandes protagonistas: el argentino (y juninense) Franco Balbi (Flamengo), elegido el mejor extranjero del año por la NBB 2018/2019, y el joven brasileño Caio Pacheco (Bahía Basket), quien a los 21 años aparece como uno de los fenómenos actuales de La Liga (19.4 puntos y 6.0 asistencias por juego).

"Acá en mi casa en el comienzo de la cuarentena pudimos agarrar algunas pesas, para hacer algo de ejercicio, tratar de estar un poco de la forma en que estábamos. También trato de ver el tema de la comida", sostuvo Caio sobre su actualidad.

"Estoy tratando de hacer algo todos los días. Ahora paré un poco, no es que no estoy entrenando, pero me muevo un poco menos de lo que venía haciendo. Me pude armar un minigimnasio acá en la pieza. Pero no es lo mismo que estar entrenando todos los días", contó el jugador argentino.

"Estábamos haciendo buenos juegos. Siempre me dieron libertad para jugar. Por ser un jugador joven no conocía mucho Bahía Basket. La primera temporada no jugué mucho como esta última, pero me sirvió para poder sentirme mejor en el juego, en la velocidad y en el físico. La verdad es que ha sido un paso importante”, indicó Caio Pacheco sobre lo que fue vestir los colores de Bahía.

"Desde el año pasado viene saliendo todo bien. Me adapté lo más rápido posible, el año pasado se coronó con el campeonato y este año íbamos camino a eso. Acá también te dan esa libertad de que cada uno juegue como sabe jugar. El cuerpo técnico confía y sabe lo que uno puede hacer. Estábamos compitiendo en muchos torneos de buen nivel y buscábamos siempre hacer lo mejor. Todos saben que Flamengo es el club más importante de Brasil y el más ganador", contó Franco Balbi.

Y continuó: "Al principio me costó la adaptación, yo venía de un juego más pausado, más de cinco contra cinco, mucho más de pensar, y cuando vine para acá empecé a entrenar más rápido, a correr más, a salir más rápido después del gol. Me fui poniendo más en ritmo, adaptando al estilo de mis compañeros, de juego y se dio el resultado que se dio al final de la temporada anterior y al principio de esta".

"En Bahía tuve la suerte de encontrarme con una gran manera de trabajar, en la que dan libertades a todos. Lo más lindo es estar en la cancha y poder jugar. Poder mostrar tu cien por ciento en la cancha. Cuando fui para Argentina no hablaba nada español, ni una sola palabra. Es otra cultura, otra comida; después me fui acostumbrando. Fueron meses díficiles, bastante frío el clima. El primer año tuve unos choques realmente fuertes con jugadores más grandes, más experimentados", relató Caio Pacheco.

"Uno se va adaptando a la lengua, hay muchas palabras parecidas al español. Fuimos tomando algunas clases con mi novia y eso nos fue ayudando bastante también. Pero ver cómo hablan y asociar algunas palabras me sirvió", comentó Balbi.

"En Argentina siempre me costó enfrentar a De Los Santos y a Orresta, en cuanto a mi posición. Después a Paolo (Quinteros) un fuera de serie, un animal jugando", indicó Franco sobre los jugadores más difíciles con los que le tocó medirse.

"Esperaba jugar contra San Lorenzo. Había jugadores que yo veía de chiquito. Penka (Aguirre) cinco veces campeón, Mata, Meyinsse. Creo que los más difíciles que me tocó enfrentar fueron Dar Tucker, mucho talento, el Pepo (Barral) fue complicado este año también, muy talentoso, y Paolo (Quinteros) también fue de los más complicados que tuve que defender", contó Caio.

Al hablar sobre la estructura del Dow Center y lo que signficó entrenar allí y ver a la Selección, Caio dijo: "Vos lo veías a Scola, con una carrera tremenda en la espalda y era el primero en entrenar, el último en salir".

"La manera que ellos inculcan y lo que hablan, ahí está el secreto. Puede haber un antes y un después de esa generación pero creo que no solo a mí, sino a todos nos marcó su manera de entrenar, de estar listos siempre para cada ocasión, esa cultura de estar enfocado siempre. No solo en Argentina, se habla en muchos países de la GD. Creo que ese es el gran legado que dejan, su manera de entrenarse, su manera de prepararse, no solo por ser campeones, sino por todo lo que los llevó a eso", destacó Balbi.

"Es un momento muy especial que estoy viviendo. Hay que pensar en positivo, estoy esperando para ver cuáles son los próximos pasos. Se canceló el entrenamiento para que se vea a los jugadores que están inscriptos", dijo el jugador brasileño sobre el Draft.

Antes de finalizar, ambos respondieron preguntas en español y portugués a los espectadores que participaron y estuvieron atentos a la charla.

