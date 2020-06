Maximiliano Ríos: “Tengo el mejor de los recuerdos de mi paso por Ciclista”

Maximiliano Ríos, el experimentado jugador que hoy se desarrolla en Jachal de San Juan, habló en exclusiva con Democracia acerca de sus dos pasos por Ciclista y el gran recuerdo que tiene de los clásicos.

Clásicos

“De los clásicos entre Ciclista y Argentino tengo hermosos recuerdos, más que nada lo que era ir a La Cúpula y todo el proceso que teníamos que hacer antes. Por ejemplo teníamos que ir en remis, vestido de ropa informal, porque si nos veían con la ropa de Ciclista era para problemas”.

Recuerdos

“En los clásicos íbamos mucho antes del partido que empezaba a las 9. Teníamos que ir a las 6 para que no esté la gente y evitar algún tipo de inconveniente. Después en la cancha el nerviosismo y las ansias de jugar siempre a favor para mi gusto, te da el empuje y la fuerza necesaria y más antes que se podía llevar gente de visitante”.

La hinchada

“La hinchada nuestra alentando atrás del banco, la verdad es que tengo muy lindos recuerdos, tengo muy buenas anécdotas y también una buena temporada que tuvimos con la dirección técnica de Capelli a la cabeza”.

Compañeros

“De esa temporada tengo el recuerdo de algunos compañeros como Franco Balbi, Bruno Oprandi, Juan de Dios Cansina, Rodrigo Álvarez, Gustavo Bianco, el tanque Belvedere, Walter Cordero. Con la mayoría de ellos sigo teniendo contacto y siempre hablamos de esta cosas, el mejor de mis recuerdo de mi paso por Ciclista esa temporada y más aún de los clásicos donde por suerte nos tocó ganar varios y obviamente nos tocó perder otros”.

Su vuelta

“Respecto a mi vuelta a Ciclista la temporada pasada se dio porque yo me quedé esperando hasta lo último en el mercado porque no tenía ninguna oferta que me convenciera del TNA. Yo quería volver a la categoría y eran todas ofertas del torneo Federal”.

Su llegada

“Pasó que se abrió un hueco en el plantel de Ciclista (NdE: Corte de Alejo Crotti), justo antes de que arranque la pre temporada y empezamos a negociar con mi agente y con Migui Had. Gracias a Dios se pudo dar, para alegría mía porque volver a un club donde me habían tratado tan bien era muy bueno”.

La temporada

“Lo tomé como un gran desafío volver a la categoría después de haber jugado el Torneo Federal 2 temporadas y, gracias a Dios, siento que me fue bien y al equipo también. Al equipo porque nadie pensaba que se iba a meter a los play off y pudimos entrar contra Antenas de Patagones que era uno de los candidatos con el Negro Romano a la cabeza. Tengo el mejor recuerdo de mis dos pasos por Ciclista, dejé muchos amigos que hoy en día tengo contacto. Siempre me han tratado muy bien”.