Un ping pong con Selem Safar

Selem Safar, exjugador de Ciclista Juninense y que oportunamente ascendió con Argentino de Junín a la LNB, se prestó a un ping pong con La Liga Contenidos.

El tirador, actualmente en Comunicaciones de Mercedes, responde sobre básquet, amigos y hobbies.

1. ¿Qué significa el básquet en tu vida?

-Hoy, mi trabajo.

2. ¿Otro deporte que practiques o te hubiera gustado practicar?

-Ninguno.

3. ¿El partido que más recuerdes?

-El partido contra Canadá en el Premundial de Caracas 2013 con la Selección. Que nos sirvió para clasificar al Mundial.

4. ¿Un entrenador que te haya marcado?

-Leandro Ramella, que además de haber sido mi entrenador en mis inferiores también es mi amigo.

5. ¿Un amigo que te haya dejado el básquet?

-No podría nombrar a uno. Tengo varios: Marcos Mata, Facu Campazzo, Lucas Faggiano, Fernando Podestá, Facundo Piñero.

6. ¿Tu ídolo basquetbolístico?

-Mi ídolo de chico siempre fue Juan Espil. De hecho, me quedó la costumbre de picar la pelota tres veces cada vez que voy a la línea de libres porque creo que él lo hacía.



7. ¿El mejor jugador actual para vos en el mundo?

-LeBron James.

8. ¿El jugador más determinante de La Liga hoy?

-Marcos Mata.

9. ¿Un equipo que te haya gustado ver jugar cuando eras chico?

-Chicago Bulls.

10. ¿Comida favorita?

-Asado.

11. ¿Película y/o serie que verías una y mil veces?

-Breaking Bad.

12. ¿Una banda de música y un tema favorito?

-Charly García. Y me gusta mucho San Francisco y el Lobo de David Lebon.

13. ¿Un libro?

-Open de Agassi.

14. ¿Un lugar para irse de vacaciones?

-EE.UU.

15. ¿Cuál es la red social que más usás?

-Tengo momentos. Hoy uso más Twitter pero generalmente Instagram.

16. ¿Tenés alguna cábala antes de un partido?

-No tengo una en especial. Pero generalmente hago siempre las mismas cosas antes de jugar. Aunque no me cambia en nada no hacerlas.