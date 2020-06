Pablo Giraudo: "Queremos que Ameghino sea un club de Liga Nacional"

Cuando muchas cosas parecen estar en pausa en este contexto que nos impone la pandemia y las medidas tomadas en torno a ella, el Club Florentino Ameghino avanza. Y lo hace desde el punto de vista organizacional y estructural, pero además haciendo público su gran objetivo: ascender a la Liga Nacional.

El director general de la institución, Pablo Giraudo, ofreció conceptos que permiten entender cuál es el norte del León. Por un lado, desde lo deportivo, tiene firmes convicciones de generar un esqueleto lleno de profesionales en cada área para que esté a la altura de los grandes desafíos que se plantea. Adelantó cuáles son las grandes obras que se vienen en la Leonera. Reconoció que la dirigencia del club aprende permanentemente de sus pares de otras instituciones. Y expuso otro gran anhelo en macha: la Escuela Ameghino.



-¿Cómo es el camino que están transitando ahora rumbo a ese gran objetivo?

-El camino es la etapa más profesional que nos tocó vivir en el club, donde cada actor está con el objetivo en su mente, pero no solo buscamos ser un equipo de Liga Nacional, sino que también buscamos ser un club de Liga Nacional, que todos los estamentos de la institución estén a la altura de dicho compromiso. De hecho, hemos sumado profesionales y seguimos haciéndolo para que cada área tenga su responsable y sus objetivos para lograrlo.

-¿Hay plazos?

-No, la verdad que sería muy difícil ponernos un plazo. Hoy por hoy hay entre 5 y 10 instituciones que quieren lo mismo que nosotros, algunas de ellas históricas, con mucho más tiempo dentro de la categoría de ascenso. Nosotros lucharemos por ser siempre un poco mejor cada día, para que esto nos acerque al objetivo.



-El club tenía ya una estructura importante en cuanto a profesionales más allá de jugadores, pero en estos momentos está más fortalecida que nunca y eso se ve en el Manual Institucional. ¿Cuándo y por qué tomás la decisión de generar un esquema de trabajo de esa magnitud, en la que casi no quedan áreas sin profesionalizar?

-Ha llegado gente nueva, muy capacitada, en las distintas áreas. Estamos haciendo un trabajo integral y creemos que es el camino. Aprovechamos este parate, no para usarlo de excusa y relajarnos, sino para trabajar y sobre todo pensar más que nunca, reflexionamos mucho e intentamos no dejar nada librado al azar. Somos una dirigencia muy abierta y escuchamos mucho. La decisión viene porque nos preguntaban cuáles eran los objetivos del club y los teníamos en la cabeza, pero más allá de haber escrito algo en los inicios de nuestra gestión, estaba alejado de la realidad y de nuestros objetivos reales en cada área, por eso llegó el Manual. Incluso, hace 15 días que presentamos el Manual y, desde ese momento a esta parte, le hemos agregado mucho material y así seguirá creciendo día a día.

-¿Tenés algún modelo de institución de la cual intentás sacar ideas o todo se va generando por experiencia propia?

-No, experiencia propia muy poca Argentina es un país de grandes dirigentes, y de cada lugar al que uno va toma algo que puede aplicarlo, intenta copiar lo que está bien y corregir lo que le parece mal. Es parte del aprendizaje de haber andado por tantos lugares del país. Después hay gente con la que me identifico muchísimo más que con otra, pero siempre, siempre, hay algo para aprender.

-Este crecimiento organizacional está siendo acompañado por el de infraestructura. ¿Qué se viene en ese sentido en Ameghino? ¿Cuál es el sueño máximo que tenés en ese aspecto?

-Lo que se viene es la renovación completa de la fachada del club, más el piso deportivo en la cancha auxiliar y un nuevo espacio, un SUM en el patio. A eso se le suma la construcción del primer piso en ese mismo espacio. El sueño máximo gracias a Dios todavía no lo encuentro, y eso hace que lo mejor siempre esté por llegar.

- El club está dando muestras de que la educación puertas adentro también es prioridad (se dan clases gratuitas de inglés, apoyo escolar, etc). ¿Cuál es la relación entre la educación y Ameghino? ¿Cuál es el plan a futuro en ese aspecto?

- Lo de la educación, más allá del deporte, es un proyecto que hace años nos tiene ocupados, por eso la incorporación de profesionales para hacer a nuestros jugadores personas íntegras y con recursos para enfrentar la vida. El proyecto es la Escuela Ameghino, una forma de articular nuestra actividad con una educación integral para que los chicos no solo piensen en el deporte, sino en su futuro, y después poder articular con los distintos complejos educativos de la ciudad para que sigan estudiando.