El día que dirigió un solo árbitro

Últimos calorcitos de la primavera 1997 y viernes a la noche. Lindo para los asados y las “trampas”.

Pero había básquetbol por el campeonato “Rodolfo Palomo”.

El 9 de Julio comandado por el Mago Aréjula recibía la visita de Ciclista Juninense, el 28 de noviembre.

Eran las 9 de la noche y había un solo árbitro: Claudio Zapata.

El otro árbitro no apareció nunca.

Cocolo reunió en la mitad de la cancha a Aréjula y Alsina. Se pusieron de acuerdo y jugaron con un solo colegiado. No hubo ningún inconveniente. Ciclista ganó con comodidad 80 a 70.

Ese campeonato lo ganó Argetino, 2-1 en un play off final sobre Los Indios.