El regreso está a la vuelta de la esquina

La NBA podría estar en los detalles finales para retornar a la actividad. Luego de su interrupción el 11 de marzo por la pandemia del Covid-19, las noticias positivas llegaron este sábado.

El vocero de la liga norteamericana, Mike Bass, informó a través de un comunicado los pasos a seguir: "La NBA, en conjunto con la Asociación de Jugadores (NBPA, por sus siglas en inglés), se encuentra en conversaciones exploratorias con The Walt Disney Company sobre reiniciar la temporada 2019-2020 de la NBA a fines de julio en el ESPN Wide World of Sports Complex de Disney en Florida”. Además, agregó que el complejo deportivo es “un lugar único para un campus NBA con partidos, prácticas y alojamiento. Nuestra prioridad sigue siendo la salud y seguridad de todos los involucrados, y estamos trabajando con los expertos de salud pública y oficiales gubernamentales en una serie de medidas y lineamientos exhaustivos para asegurar los protocolos médicos apropiados y para que toda la protección esté en su lugar".



Las variantes en caso de que se regrese

Asimismo, el periodista de The Athletic, Shams Charania, añadió que la NBA le hizo llegar a los General Manager de las 30 franquicias una encuesta sobre el formato para continuar la competencia.

Entre las opciones que se barajan está cumplir normalmente con los encuentros que le restan a la mayoría de los 30 equipos. Aunque también se habla de bajar a 72 o 76 los partidos del calendario de la campaña 2019-20. A su vez, otra de las variantes es dar por terminada la temporada regular y arrancar directamente los Playoffs con los mejores ocho equipos de la Conferencia Oeste y Este.

El formato es una incógnita por el momento.

La otra opción que menciona Charania es que haya un formato de “Playoffs Plus”. Este correría con mayor fuerza en caso de expander el número de participantes en Orlando. Incluso se habla de jugar una fase de grupos que sustituiría la primera ronda de los Playoffs.

De todas maneras, estas son solo algunas de las variantes que se manejan. Podrían aparecer más en el correr de las horas. Por el momento, quedará en esperar la resolución de la reunión entre NBA, NBPA y la empresa The Walt Disney Company.