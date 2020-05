Novo: “Todos los jugadores de Ciclista respondieron de forma comprometida”

El juninense Juan Pablo Novo actuó como nutricionista las últimas dos temporadas en Ciclista Juninense. El exbasquetbolista contó su experiencia en el club de la Avenida San Martín y los pasos a seguir en la cuarentena.

Precauciones

“En cuanto a la cuarentena, hay que tratar de tener las precauciones de estar aislado. Mi trabajo hace que yo lo pueda realizar de manera online y es lo que estamos haciendo, tratando de encontrar siempre el lado positivo, en mi caso tratar de poder desarrollar las consultas vía online, que era algo que venía como proyecto. Intento desplegarlo y este momento fue el empujón que faltaba para poder desarrollarlo, así que estoy atendiendo a deportistas de esta manera para tratar que sus focos y sus metas nutricionales no se pierdan”.

La relación con los jugadores

“No tuve ningún inconveniente, todos muy receptivos, la mayoría atentos. Siempre consultando con los extranjeros, es distinto por otra cultura. Por eso el contacto. El manejo del idioma es un poco limitante, pero nos fuimos adaptando bien y todos los objetivos que me he planteado como nutricionista los pudimos llevar adelante. Por supuesto que hay cosas que como todo proyecto no se pueden hacer, pero hay que encontrar otra alternativa para mejorar. Pero, en líneas generales, todo bien y estoy contento con todos los jugadores”.

Su trabajo

“Por motivos de público conocimiento, las competencias están finalizadas. Por lo tanto, no estoy trabajando con los jugadores del club en este momento. Mi relación, como dije antes, fue perfecta en el momento que se llevó a cabo el trabajo. Hicimos evaluaciones antropométricas desde el inicio para diagnosticar en qué situación de composición corporal se encontraban, un seguimiento, la adecuación de planes calóricos para los diferentes objetivos, como ganancia de masa corporal, mantenimiento, descenso de masa adiposa y accesoria respecto a suplementaciones efectivas en caso de que se necesitara, entre otras cosas.

Todos respondieron de manera muy comprometida, en eso fueron muy profesionales los chicos y tenemos contacto aún, por si tienen alguna consulta personal”.