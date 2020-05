Cuando Pipen visitó Argentina

El alero de los Bulls llegó en agosto de 1994, después de terminado el Mundial de Canadá. Jugó dos partidos: uno en Obras y otro en el Cerutti cordobés.

La historia de la visita de Scottie Pippen a la Argentina en 1994 no tiene desperdicio. Anécdotas, curiosidades y hasta una revelación que dejaremos para más adelante. Pippen vino después del Mundial de 1994 (que él no jugó), a fines de agosto, tras la primera temporada de Chicago Bulls sin Jordan, pero ya con 3 anillos en el bolsillo. Era la época en la que Argentina, por el uno a uno, vivía una época delirante y traer estrellas del extranjero se veía como algo muy normal. Desde los Stones a Pippen, pasando por Guns and Roses o Michael Jackson y Madonna.

Pippen vino traído por Nike, con un grupo de NBA y ex-NBA, algunos de bastante prestigio: Billy Owens, Harold Miner, Grant Long, Rick Mahorn y Bob Martin. Ellos armaron un equipo que se completó con extranjeros de la Argentina, como Mel Daniels, Alfredo Barnes y Charles Parker. Los dirigía Lynn Merritt. Se jugaron dos partidos, uno en Obras y otro en el Polideportivo Cerutti de Córdoba. En ambos casos, frente al mismo equipo de jugadores argentinos, compuesto por: Daniel Farabello, Fabricio Oberto, Eduardo Dominé, Gabriel Milovich, Rubén Wolkowyski, Fabián Sacchi, Dante Jovanovich, Alejandro Allegretti, Carlos Romano y Diego Grippo. Entrenador: Guillermo Vecchio.

Ambos partidos fueron ganados por el equipo de Pippen, 132-114 el de Buenos Aires y 151-120 el de Córdoba. La realidad es que, más allá de los partidos, todo lo demás fue bastante desorganizado, desde la selección de jugadores para completar ambos planteles, hasta una Clínica que dio Pippen en el Cenard y a la que fueron solo 300 personas. Lo mejor fue la logística para los traslados. Pippen, los equipos, la prensa, las porristas y todos los involucrados en el partido de Córdoba viajaron desde Buenos Aires en un avión alquilado a Aerolíneas Argentinas, que se volvió para la capital apenas terminado el partido en el Cerutti.