Sciutto: “Estoy muy bien, sin síntomas, así que muy tranquilo”

El jugador argentino Germán Sciutto, ex San Isidro de San Francisco, Instituto y Gimnasia de Comodoro Rivadavia, entre otros equipos, se sometió días atrás a un test de coronavirus y dio positivo. El nacido en Marcos Juárez está asintomático y realiza el aislamiento obligatorio en una habitación en su domicilio.

“Estoy muy bien, sin síntomas, así que estoy tranquilo”, expresó Sciutto, en contacto con PickandRoll. “Sigo aislado de todos, siguiendo la cuarentena que venía haciendo y entrenando”, agregó el jugador cordobés.

El actual jugador del Osimo de Italia jugó su último partido por la Serie C Oro el 26 de febrero y luego la temporada se suspendió por el brote de Covid-19. El jugador de 42 años tenía pasaje de regreso para fines de marzo, pero no lo pudo utilizar y debió quedarse por un mes más en esa localidad de la provincia de Ancona con poco más de 30 mil habitantes.

Finalmente, Sciutto consiguió subirse a un vuelo de Alitalia que venía a repatriar italianos que estaban en Argentina. “Sigo pasando el tiempo hasta que me hagan la próxima prueba, ya la semana que viene voy a hablar un poco más, porque ahora quiero apaciguar todo por mi familia que es la que más sufre”, indicó el ex Quilmes de Mar del Plata.

Cabe recordar que el 30 de abril llegó a Ezeiza, se subió a un bus sanitario que lo dejó en Santa Fe, donde se tomó un remís hasta San Francisco. Al llegar a esa localidad cordobesa le hicieron un hisopado, antes de entrar en la cuarentena obligatoria para todos los que vuelven del extranjero, y dio negativo.

Sin embargo, en el segundo test (al que se sometió el 11 de mayo) el resultado fue positivo, por lo que deberá seguir aislado y todavía no podrá reencontrarse con su familia.