José Antonio Cottonaro: “Nos hicimos fuertes en El Fortín de las Morochas”

José Antonio Cottonaro fue el creador del Argentino campeón del TNA 2009-2010. Mezcló en el plantel juventud con experiencia y logró mantener la localía durante toda la temporada, para luego culminar ganando la final ante San Martín de Corrientes por 3-2.

El técnico, que venía de Alma Juniors de esperanza y era un “viejo lobo” de la categoría, habló en las redes sociales del Turco y contó sus sensaciones.

Las claves

“Creo que el grupo fue muy unido y no había egoísmos. Es un recuerdo que me emociona mucho, la alegría que vivió el barrio fue única e irrepetible. Nos hicimos muy fuertes en El Fortín de las Morochas, que era importante. Ir 10 años para atrás y revivir todas estas situaciones me llena de orgullo”.

Los puntos de inflexión

“Para mí hubo dos quiebres durante la temporada: el primero fue perder contra Independiente de Tandil allá. No podíamos creer cómo perdimos ese partido.

Pero al equipo le sirvió, eso fue buenísimo. Para mí el otro punto de inflexión fue ganarle a San Martín de Corrientes como visitante en la segunda fase. Nos aseguramos el “1” y sabíamos que definíamos en nuestra cancha y con nuestra gente”.

La alegría

“Sin dudas fue una alegría enorme en mi carrera como técnico y de verdad me alegran las muestras de cariño que recibo. Fue importante para la historia del club”.

Pasquinelli también habló

Otro que tuvo una larga carrera en nuestra ciudad fue Martín Pasquinelli, que también habló en la cuenta oficial de Twitter de Argentino y comentó lo siguiente: “Fue una temporada increíble, lamentablemente me lesioné a lo último, pero disfruté a pleno. Les quiero mandar un beso enorme a mis compañeros, esos leones que tuve al lado para poder llegar a ganar este campeonato. Y por supuesto a la gente que nos acompañó un montón, ya que era la vuelta al Fortín de Las Morochas”.