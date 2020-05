Franco Lombardi: “Suspender todo fue la decisión más consciente”

Franco Lombardi se formó como jugador en Sarmiento y luego tuvo un buen paso por Ciclista Juninense, donde pegó el salto a la Liga Argentina.

En esta temporada, que quedó suspendida, defendió los colores de Tiro Federal de Morteros en la Zona Norte de La Liga Argentina de Básquetbol. Democracia dialogó con el y habló de diferentes temas.

Su momento

“Se cumplieron muchos objetivos personales. Irse fuera de la ciudad hace evolucionar y mejorar a uno mismo. La conferencia Norte es muy dura con equipos de altísimo nivel. Eso por momentos se siente, pero siempre estuvimos a la altura de cualquiera. Me hubiese gustado poder terminar la temporada y sumar más cosas. Me llevo lindos recuerdos y grandes amigos”.

La cuarentena

“La llevo muy bien, mejor de lo que lo esperaba la verdad, entreno con mi hermano todo lo que podemos en el patio de casa y casi todas las noches ayudo a mi viejo en su local. La sensación de querer volver lo antes posible a la rutina siempre está igual. Pero hay que cuidarse”.



Su paso por Ciclista

“En Ciclista crecí mucho, fue mi primer año en la categoría y pude desenvolverme de la mejor manera. Obviamente que volvería a jugar en Ciclista, pero me gustaría tener un rol más determinante en el equipo, con más responsabilidades que me ayuden a crecer. Siempre hay buenos jugadores”.



La suspensión

“Sí, obviamente que está bien la suspensión del torneo. Aunque no es lo que todos quisiéramos. Cuando se trata de salud no podemos dudar, mucha gente está expuesta a la hora de un partido o en el entrenamiento mismo, más en nuestro caso que estamos constantemente viajando. Fue la decisión más consciente que se pudo haber tomado. Esperemos que se solucione lo antes posible. Pero sí, estoy de acuerdo”.

Su Futuro

“Aún nada. Es muy pronto hablar algo por el momento, ya que todavía no sabemos cómo ni cuándo vamos a salir de esta circunstancia. Esperemos que se dé lo mejor para todos”.