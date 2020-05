Scola: “No se me ocurre ninguna razón para que no juegue en Tokio”

Luis Scola, campeón olímpico en Atenas 2004 y actualmente en Olimpia Milano de Italia, aclaró este sábado que “no hay ninguna razón” para no estar en los Juegos de Tokio 2021, postergados un año por la pandemia del coronavirus.

“Honestamente, mi idea siempre fue jugar en Tokio y me encantaría hacerlo. Y si todo está bien, no se me ocurre ninguna razón para que no juegue”, reconoció el capitán del seleccionado argentino en un podcast con “Hola! Qué tal, Cómo estás?”, conducido por su compañero Nicolás Laprovíttola (Real Madrid) y el periodista Germán Beder.

Desde que el Comité Olímpico Internacional (COI) fijó la realización de la cita del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, exactamente un año después de su programación inicial, nacieron los interrogantes.

“Si vos jugás, yo juego. Mirá, te lo contesto con una contrapregunta: ¿Vamos a jugar en Tokio?”, bromeó el ex NBA cuando llegó la consulta sobre el final de la entrevista.

Asimismo, el interno se puso serio y analizó la dificultad de la celebración de la cita olímpica: “Olvidate del invierno que viene porque faltan clasificaciones que en enero deberían jugarse. No estamos tan holgados como para pensar y la organización misma lo reconoció. Cuando todos me preguntaban me causaba gracia y pensaba: ‘Mirá en lo que se preocupan’. Hay tantas piezas en movimiento que es complicado”.

Por otro lado, Scola aseguró que “es muy difícil” que vuelva la competencia a corto plazo, a la espera de la confirmación por la continuidad y la suspensión de la Euroliga, por “todo lo que moviliza cada organización de partido”.

Además, Olimpia Milano regresará el lunes a los entrenamientos de manera individual aunque aclaró que se mantuvo “siempre de diferentes maneras”.

“Estamos tranquilos en Milán y la situación está rara, lo que iba a ser tranquilo no lo fue. Vemos mucha gente en la calle, con un miedo silencioso y estamos pendientes de ver qué sucederá”, reconoció el ex Houston Rockets sobre la región de Lombardía, que tuvo poco más de 81 mil infectados y 14.500 muertos por la pandemia, según cifras oficiales.

Scola, que el pasado 30 de abril cumplió 40 años, recordó cómo llegó a la NBA, donde estuvo 10 años entre Houston, Indiana Pacers, Brooklyn Nets, Toronto Raptos y Phoenix Suns.

“San Antonio Spurs me drafteó en el 2001 aunque nunca me llevó. Les pedía durante mucho tiempo que me traspasen porque no me querían usar y yo estaba desesperado por jugar en la NBA. Y así firmé con Houston a los 10 minutos que me liberaron”, cerró.