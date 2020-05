El día que no pudieron parar a Adrián Capelli

El campeonato oficial “Centenario del club BAP” comenzó en 1992 y terminó en 1993.

No se sabe bien qué quisieron hacer los dirigentes de la Asociación Juninense de Básquetbol en ese momento, pero se les escapó la tortuga con la diagramación.

Y como veían que el torneo no entraba dentro del año calendario, cuando terminó la fase regular dividieron el certamen en dos zonas: la “1” con Argentino, Sarmiento, Los Indios y Ciclista Juninense y la “2” con San Martín, Club Junín y CEF Nro. 20 de Chacabuco. Luego jugaron un “repechaje” y finalmente un cuadrangular para definir el título.

¿Adivine quién jugó el cuadrangular final?.

Sí, acertó. Los mismos cuatro equipos que disputaron la zona ”A” 1: Argentino, Sarmiento, Los Indios y Ciclista Juninense.

Pero el partido en cuestión se jugó el cuatro de abril de 1993 en el estadio de Ciclista Juninense.

En una doble jornada se enfrentaron en primer turno Los Indios y Sarmiento (fue el último juego de la zona “1”).

La victoria fue para Sarmiento en una noche donde no lo pudieron parar a Adrián Capelli (44 goles), que tuvo un segundo tiempo extraordinario.

Y el campeonato lo terminó ganando el Verde, de la mano de Cristian Márquez, que comenzaba con sus primeros títulos como entrenador.