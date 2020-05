Chami: “Teníamos el año diagramado y esta pandemia lo convirtió en una transición”

Miguel Ángel Chami, presidente de la Federación de Básquet de la provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Confederación Argentina, habló de los temas de actualidad.

“Para el básquet de la provincia de Buenos Aires es un orgullo que un hombre de su riñón sea el dos del país”, dijo.

Seguidamente declaró: ”Hay que adaptarse a lo que marca el destino. Teníamos un año lleno de expectativas tanto en Federación como en la Confederación, pero por esta pandemia el 2020 se frustró y terminó convirtiéndose en transición”.

Liga Junior

”La idea es jugarla, seguramente si esto se soluciona a corto plazo. Lo decidiremos con los delegados de todos los clubes. Esta resolución, de tomarse, será para poder tener sin interrupción el campeón de la provincia de Buenos Aires. De ser así, podemos jugarla en los meses de octubre, noviembre y diciembre”.

”Es una edad muy linda para los chicos jugar un campeonato a nivel provincial, aquellos que tienen 19 años dejan de ser jugadores formativos para pasar a mayores y eso les da más ganas de jugarla”.

”Tenemos tiempo, vamos a esperar hasta las vacaciones de invierno para definirlo”.

Teleconferencia

“Este lunes 11 vamos a tener una reunión a las 17, vía Zoom, con los presidentes o delegados de estos clubes y vamos a charlar y debatir para tomar una resolución al respecto“.

“La mayoría de los clubes quieren seguir jugando, pero esto recién se va a decidir o vamos a tener un pantallazo de lo que piensan ellos este lunes”.

Renovación

”Ya lo manifesté en la última cena en febrero, Miguel Chami es candidato para la renovación de un nuevo período. Vamos a pedir una prórroga y ver qué decide el consejo directivo la semana que viene, pero sin duda somos candidatos para renovar”.

”Nosotros trabajamos para el bienestar de las formativas, es nuestro único objetivo, estamos para eso, elegimos esto y no vamos a abandonar el barco”.

Balance y resumen del 2019

”Deportivamente fue mejor el 2018, pero el 2019 no fue malo. Tratamos de progresar y hacer lo mejor posible nuestro trabajo, ratificamos a Ariel Amarillo al frente de los cuerpos técnicos estables”.

“Trabajamos de la misma manera desde el 2016 cuando asumimos, el que diga lo contrario , miente. Bienvenido el que tenga ganas de trabajar y el que no, se tendrá que ir”.

La CABB

”Personalmente es un orgullo y una satisfacción personal. Para el básquet de la provincia de Buenos Aires es un orgullo que un hombre de su riñón sea su representante“.

“La peleamos , me tocó a mí, estamos donde estamos por ser la más grande de Argentina“.

“Más allá de eso logramos restablecer el contacto dirigencial perdido y ganar el respeto de las 23 federaciones hermanas“.

Sergio Hernández y Tokio 2021

”Nuestra intención es que Sergio siga siendo el entrenador de la selección mayor, no tenemos ningún nombre en la cabeza. Creemos que él es técnico, la intención es que siga conduciendo los destinos de la selección”.

En selecciones formativas no estaba mal. El trabajo que se venía haciendo bien lo continuaremos y lo que esté mal se dejará en un costado. Solo dos entrenadores tienen contrato, para el resto no hay nada escrito”.

Cómo estaba la CABB

”Mal. La encontramos mal. La Confederación en lo edilicio está mal. Los empleados no trabajan ni tranquilos ni cómodos, soportamos un verano caluroso, los aires acondicionados son viejos, no andan, se trabaja con ventiladores de pie”.

Las computadoras son viejas, los cables están mal. De cuarenta sillas, treinta están rotas, Internet no anda, un desastre lo que encontramos”.

”Económicamente estamos con una auditoría externa, administrativa y contable que no es buena, alguno va a tener que sentarse en el sillón de los acusados para dar explicaciones”.

”Van a tener que dar la cara frente a los muchachos que componen la generación dorada y decirles la verdad. No todo lo que brillaba era oro. La famosa transparencia de la que hablaban no era tal, la situación es compleja, económicamente estamos mal y administrativamente a los tumbos”.

”No se puede manejar una institución, que es una de las más grande del mundo, como si fuera tu casa. Somos los Subcampeones del mundo. Estos muchachos que estaban van a tener que rendir cuentas”.

”Hoy por hoy estamos abocados a la fase administrativa, en cuanto a lo deportivo, vamos a esperar dos meses más, pero las ventanas van a seguir. Estamos con la aprobación del anteproyecto del nuevo estatuto de la Confederación y poder aprobarlo antes de fin de año”.

¿Chami y Borro vienen a quedarse con el básquet ?

”Los que dicen eso son unos estúpidos. Chami y Borro no vienen a eso, es todo mentira. Vienen a trabajar, a tratar de arreglar el desastre que dejaron los que se fueron . Van a tener que explicar dónde está la plata que cobraron de más, qué paso con el campeonato mundial que se organizó en Santa Fe”.