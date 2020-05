El San Martín de Alsina llegó lejos

Hoy en Democracia recordamos la campaña 2015-2016 de San Martín en el Torneo Federal. Aquel equipo dirigido por Marcelo Alsina logró ganar 3 clásicos ante Sarmiento y además superó a Ameghino de Villa María (hoy en el TNA) en Octavos, mientras que cayó 3-2 ante Temperley en Cuartos.

Clásico ante Sarmiento

En noviembre de 2015, San Martín jugó mucho mejor que Sarmiento e hizo delirar a su público. Pablo Martínez hizo lo que quiso con la pelota y la defensa de Sarmiento, y logró anotar en todos los cuartos. En el segundo cuarto comenzaron las diferencias. San Martín no erró una y goleó 34-21. La descosió Pablo Martínez (1 triple, 4 dobles, 4 simples), muy bien Julián Matteini (1 triple, 3 dobles), el complemento de Di Biaggio y los triples de Barrales y Giraudo. Sarmiento no pudo hacer pie en defensa. A pesar de ello, tuvo la virtud de sostenerse arriba de los 20 goles: Marelli y Pasquinelli de afuera, los simples de Mázzaro y la media distancia de Corniglia. Y en el tercer cuarto San Martín definió el juego. Sarmiento no pudo pararse en defensa y volvió a tener 35 goles en su contra. Más de Martínez, Acuña, Di Biaggio, Barrales y Matteini. Chau partido.

San Martín de Junín (109): Alejo Barrales 14, Mario Espeche 12, Pablo Martínez 31, Facundo Varela 2, Agustín Acuña 17 (F.I.) Adriano Di Biaggio 10, Julián Matteini 13, Lucas Barroso 2, Santiago Giarudo 6, Nicolás Payero 2. DT: Marcelo Alsina.

Sarmiento de Junín (81): Camilo Paniagua 4, Diego Lorio 6, Julio Mázzaro 20, Ammiel Márquez 13, Javier Corniglia 16 (F.I.) Martín Pasquinelli 7, Nahuel Cassani 4, Giuliano Marelli 10, Tomás Malvestiti 0, Guillermo Romero 1, Bautista Mársico 0. DT: Mario Andrade.

Serie ante Ameghino

El celeste hizo muy fuerte su localía y superó los primeros dos encuentros al León. San Martín de Junín quedó a un paso de acceder a las semifinales de la Conferencia Sur del Torneo Federal de Básquet tras superar a Ameghino de Villa María por 77 a 68, el 19 de abril de 2016.

El elenco conducido por Marcelo Alsina tuvo un último cuarto sensacional y se quedó con una justa victoria. Con ese nuevo éxito, la serie de cuartos de final quedaba 2 a 0. La figura y goleador del partido fue Julián Matteini, autor de 16 unidades.

SAN MARTÍN 77: Alejo Barrales 7 , Mario Espeche 13, Pablo Martínez 11, Facundo Varela 9, Agustín Acuña 10, Santiago Giraudo 5, Julián Matteini 16, Adriano Di Biaggio 6- DT: Marcelo Alsina.

AMEGHINO 68: Abel Aristimuño 17, Santiago Iglesias 9, Gonzalo Gorostiaga 8, Leandro Mateo 15, Marcelo Piuma 12,Diego Cerutti 3, Pablo Renzi 4, Cristian Rossini 0.- DT: Pablo Castro.

ÁRBITROS: Norberto Raggio y Cristian Colombatti.

El 5to juego

En un juego luchadísimo, San Martín le ganó el quinto juego a Ameghino 77-70 y definió 3-2. El equipo de Alsina había jugado mal en Córdoba y se trajo dos derrotas. La paridad reinó en el primer cuarto dando un adelanto de lo que se vería durante todo el juego. Si bien Ameghino consiguió demostrar mayor fluidez ofensiva, no estuvo fino y le costó anotar. Del otro lado, San Martín apostó a una de sus principales armas ofensivas, los triples, pero falló demasiado y tampoco se le hizo fácil llegar al gol.

El segundo fue un cuarto de pequeñas rachas para cada uno. Comenzaron intercambiando gol por gol, nadie defendía y los goles llovían con facilidad. Sin embargo, un triple de Adriano Di Biaggio abrió la puerta a una seguidilla de puntos del local que lo llevaron a escaparse por 6, gracias a algunas distracciones defensivas de los villamarienses que aprovechó San Martín, que se empezó a amigar con el aro. Castro pidió minuto y tras las indicaciones, el “León” reaccionó para volver a tomar el liderazgo con un parcial de 6 a 0, pero sobre el cierre, otra bomba, esta vez de Alejo Barrales, estampó el 35 a 33 con el que se fueron al descanso.

Los triples empezaron a entrar para el local (dos de Varela y uno de Barrales) y eso le permitió llegar a sacar una ventaja de 11 puntos en el tercer cuarto. El último cuarto se fue escurriendo como el agua entre las manos para Ameghino, ante un rival que se alejaba en el marcador, sin poder contenerlo. Gran serie 3-2.

Cuartos ante Temperley

San Martín logró lo más difícil: sacarle la localía fuerte a Temperley. Ganó 71-65 como visita y se adelantaba 1-0. El equipo de Leo Costa (que luego dirigió a Ciclista Juninense) no había perdido como local aún en el torneo.

Luego en el segundo partido, Temperley se recuperó. En los diez finales de aquel segundo partido, San Martín tuvo su mejor momento de la noche, cuando pudo hilvanar un par de acciones positivas adelante y meter un parcial de 10-0, para descontar 76-64, restando 6 minutos. Temperley despertó a tiempo de ese quedo y con intervenciones de Aguirre, Trímboli e Ibáñez Paz liquidó el pleito, tomando 22 de distancia (90-68), a falta de 2 minutos.

Finalmente el Gasolero recuperó la sonrisa en casa, igualó el cruce y ahora debía revalidar su condición de equipo con carácter en Junín.

Temperley (91): Rolandi (2), Aguirre (21), Ibáñez Paz (15), Trímboli (21), Chaine (11) F.I. Menza (3), Eiguren (5), Antoniuk (13), De Fina (0), Pre (0) DT: Leonardo Costa.

San Martín (78): Barrales (10), Espeche (2), Martínez (2), Varela (4), Acuña (24) F.I. Giraudo (10), Barroso (5), Di Biaggio (10), Mateini (7), Ciarrochi (2), Payero (0) DT: M.Alsina.

Serie en Junín

Temperley contrató un veedor (fue el comisionado Francisco Espigado) por “miedo” a que los árbitros actuaran a favor del local. Nada de eso pasó. Claro 91-79 para el Celeste y el equipo de nuestro medio desperdició una oportunidad única. La de llegar a semifinales jugando en su propio estadio.

Cuarto punto

Luego de la derrota como local ante Temperley por el tercer punto de la serie de Cuartos del Torneo Federal de Básquet, San Martín estaba obligado a ganarle para extender el enfrentamiento a un quinto juego y lo logró al derrotarlo en el Alcides Schiavoni por 77-71 y ahora el quinto y definitorio punto se llevaría a cabo el lunes 16 de mayo en la cancha ubicada en Turdera, al Sur del Conurbano Bonaerense.

El conjunto juninense estuvo al frente desde el inicio del partido, llegó a sacar 20 puntos de diferencia en el tercer cuarto, ingresó al último arriba por 17, pero el visitante reaccionó en el segmento final y se puso a uno cuando quedaban 3:23 para el cierre. Sin embargo, El Granadero lo cerró bien para quedarse con el cuarto punto de la serie por 77-71.

El goleador del encuentro fue Leopoldo Ibáñez con 18 puntos (5/11 en tiros de campo); mientras que en el local se destacaron Facundo Varela con 13 tantos y 9 rebotes y Alejo Barrales con 16 unidades

Quinto y definitivo juego

El lunes 16 de mayo, en el Estadio "Palo Metz” del Club Temperley, se disputó el quinto punto correspondiente a la serie semifinal de la Conferencia Sur en el Torneo Federal, donde el equipo dueño de casa avanzó a la final al vencer por 74 a 71 a San Martín de Junín, cerrando la serie por tres a dos. En el equipo juninense nuevamente una de las figuras fue el base chivilcoyano Alejo Barrales (tuvo una temporada bárbara), anotando 12 puntos y siendo uno de los responsables del buen pasaje de San Martín en el último cuarto cuando logró igualar el juego, aunque finalmente se lo llevó el "Gasolero”. El equipo de Temperley tuvo como máximos anotadores a Julián Aguirre (24), Sebastián Chaine (18) y Martín Trímboli (13); mientras que en San Martín, los goleadores fueron Agustín Acuña (19) y Mario Espeche (14).

Así se despidió San Martín de esa buena campaña que ilusionó a sus hinchas, pero quedó en las puertas de las Semis. Luego de esa temporada, con tanto trajín emocional y económico, el club decidió no jugar más profesionalmente.