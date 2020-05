Desde que llegó revolucionó a San Lorenzo, como habitualmente lo hizo con todos sus equipos a lo largo de la carrera. Néstor García es un entrenador ganador y se hizo cargo de un equipo que quiere seguir dejando su sello en Argentina y en el continente.

"A mí me han tratado espectacular desde que llegué. Es un club grande que ha ganado mucho, hay varias cosas que lo hacen especial y me han abierto la puerta. A mí me contrataron en un club que siempre quiere competir. No siento que me presionen, sino que me apoyan. Quieren ganar cosas importantes y me dieron la confianza de tomar decisiones. San Lorenzo es un referente de América, desde que jugó contra el Real Madrid y en la NBA. Es una imagen para la Liga, por lo que hizo afuera, ha jugado con los equipos más importantes del mundo. En América es un club muy respetado", contó el Che sobre lo que significa estar en el club de Boedo, en el vivo de Instagram (@bclamericas).

La serie con Quimsa quedó 1-1 y habrá tercer juego para definir al rival de Flamengo en la gran final. ¿Qué vio García de Quimsa? "Es un gran equipo, tiene facilidad de anotar con la cancha abierta y eso para la transición es peligroso. Los extranjeros producen y los nacionales saben a qué juegan. Cuando defendés bien, ellos tienen posibilidad de atacar y eso es una gran característica que tienen. Nosotros sabemos que el equipo tiene que estar comunicado, la defensa en bloque. Ofensivamente me gusta mucho el extra pase, el juego en conjunto y abrirlo, ese es el camino".