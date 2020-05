Fabricio Salas: “Dirigir Ciclista fue un gran aprendizaje”

Se dio por finalizada la temporada de La Liga Argentina y Democracia se comunicó con el entrenador Fabricio Salas, de Ciclista Juninense.

El ex Saladillo está cumpliendo la cuarentena en su San Luis natal y dejó un balance de la temporada.

Inicios

“Desde chico siempre me gustó mirar partidos, anotar estadísticas, ofensivas. A los 22 años me ofrecieron empezar con el minibásquet, comencé a capacitarme y al año siguiente tuve la suerte de estar a cargo de las categorías inferiores y una Primera local. Desde ese momento confirmé que quería dedicarme a esta profesión, soy feliz haciendo lo que me gusta, lo disfruto mucho”.

La suspensión de La Liga

“Para mí fue correcta la decisión en su momento de postergar la Liga y ahora suspenderla. Había que priorizar la salud de todos, ahora los dirigentes han confirmado la finalización.

Uno siempre quiere jugar, pero es la realidad que hoy nos toca vivir; lamentablemente se dio así, hay que aceptarlo y prepararse para la próxima temporada con todo”.

Aprendizaje

“La realidad es que todas las temporadas te dejan experiencias y aprendizajes, más aún en un club grande y con tanta historia como lo es Ciclista. Fue un gran aprendizaje. Tuvimos momentos buenos y no tan buenos, complicaciones con extranjeros o lesiones, todo es una constante adaptación y dejamos todo”.

El futuro Verdirrojo

Según pudo averiguar Democracia, luego de la finalización de la cuarentena se confirmaría que Miguel Had continúa como presidente por tercer año consecutivo. De hecho él y varios integrantes de su comisión siguen trabajando. En este caso, realizaron pizzas para vender y cubrir los gastos de los empleados. La Liga Argentina sería el gran objetivo e irán en busca de mejorar la reciente campaña.