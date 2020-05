¿Cómo fue la elección de técnicos en Argentino?

Hoy en Democracia hacemos un repaso de la elección del Club Argentino de los últimos entrenadores. En qué acertaron, qué fallos hubo y cómo potenciaron a los jugadores.

El objetivo fue cambiando

Luego de la ida de Adrián Capelli, que dejó la vara altísima, Argentino fue cambiando los objetivos paulatinamente. El Turco, con Capelli, luchó hasta el final cada Liga y hasta llegó a semifinales, donde perdió ante Regatas de Corrientes. Además dejó al equipo jugando Liga Sudamericana. Ahora bien, ahí Argentino gastó en muy buenos extranjeros y la billetera le dio para reforzarse con jugadores de Liga, que eran “descartes” de los equipos más grandes de la competencia. Pero obviamente la economía fue cambiando y Capelli se fue. Sin él, llegar a semifinales quedaría bastante lejos.

Ariel Rearte

Nadie le pidió a Rearte llegar a semifinales. Como siempre, en primera medida, salvar la categoría. Esta temporada tendría un plus: la vuelta de los clásicos. La directiva y el público le exigía triunfos. Ariel Rearte llega a Argentino luego de ser el asistente de Casalánguida en el Regatas campeón de Liga. Las referencias del entrenador jefe fueron excelentes y Lambrisca, junto con el resto de la dirigencia, apostó por él. El entorno del entrenador comentaba, fuera de los micrófonos, que era un desafío difícil por venir detrás de un DT tan querido y reconocido como Capelli. Pero le urgía comenzar su experiencia como entrenador jefe en la Liga Nacional. Primer objetivo cumplido por cuestión de la ADC. No había descenso. Se apostaba todo por los clásicos y le salió bárbaro. Espectacular 6-0 en la temporada, lo que le hizo ganar crédito con la gente. Lo malo: llegó a tener ventaja de localía en play-off, pero perdió el quinto como local ante Quilmes. Serie 2-3 y afuera en primera ronda. Se veía venir que las semifinales de Capelli quedarían lejos.

Clásicos:

9-09-14:

Argentino 90-Ciclista 73

3-10-14:

Ciclista 72-Argentino 79

3-12-14:

Ciclista 68-Argentino 74

6-12-14:

Argentino 79-Ciclista 75

20-4-15:

Argentino 88 – Ciclista 71

9-05-15:

Ciclista 94-Argentino 95

Playoff:

21-05-15:

Argentino 81-Quilmes 74

23-05-15:

Argentino 105-Quilmes 89

27-05-15:

Quilmes 80-Argentino 59

29-05-15:

Quilmes 92-Argentino 88

31-05-15:

Argentino 81-Quilmes 87

Fin de Rearte y llegada de Richotti

El comienzo de la temporada 2015-2016 no fue nada cómoda para Rearte. Le renovaron por los triunfos en los clásicos, pero tras la venta de la plaza por parte del verdirrojo, ya ese objetivo no existía. Tuvo un comienzo dubitativo con 4 victorias en 12 partidos y la dirigencia decidió su corte. El reemplazo sería rápido: Marcelo Richotti. El bahiense se puso rápido manos a la obra y mejoró bastante el rendimiento del equipo. Liberó mas a Franco Balbi que hizo una dupla efectiva con Alessio. La llegada a Argentino, le vino bien a Richotti. Se puso de nuevo en la “rueda de técnicos” y aportó su experiencia a un equipo joven. Pero la espina otra vez quedaría clavada en el final. Primera rueda de play-off, Argentino logra sacar un partidazo de Bahía y viene a Junín 1-1. Si hacía fuerte su localía, pasaba a Cuartos de Final. Ganó el tercer juego, pero perdió el cuarto con un doble de Redivo. En el quinto allá en Bahía, nada que hacer. Richotti no escuchó oferta alguna de Argentino. Lo llamó Peñarol y se fue. Argentino debía suplir su baja y la de Balbi.

Playoff:

06-05-16:

Bahía 57-Argentino 73

08-05-16:

Bahía 72-Argentino 67

11-05-16:

Argentino 95-Bahía 80

13-05-16:

Argentino 67-Bahía 69

15-05-16:

Bahía 80-Argentino 75

Chiche Jápez

Con la billetera cada vez más acotada, en la 17/18 Argentino apuesta por un juninense: Eduardo Jápez. “Chiche” siempre había tenido experiencias como interino en el club. Hacía poco había trabajado como coordinador en inferiores y llegaba de ser campeón con Quimsa, asistiendo a Santander. El equipo empezó bien, demostrando solidez en defensa. Con un esquema de juego simple en ataque, Argentino luchó cada partido y se encontró con correctos resultados. De hecho llega a play-off con ventaja de localía, pero nuevamente no la puede mantener. Jugó contra el Gimnasia de Comodoro de Gonzalo García, quien tuvo una temporada regular con muchos vaivenes pero “se puso las pilas” en play-off.

Playoff:

22-05-17:

Argentino 83-Gimnasia (CR) 92

24-05-17:

Argentino 85- Gimnasia (CR) 68

27-05-17:

Gimnasia (CR) 68-Argentino 67

29-05-17:

Gimnasia (CR) 96-Argentino 73

Renovación

Mas allá de la derrota en play-off, el objetivo principal volvió a ser salvar la categoría. Y en eso, el equipo de Jápez cumplió muy bien. Por eso, la directiva encabezada por Lambrisca quedó conforme y le renovó el contrato al juninense. El equipo volvió a mostrar garra para defender y mucha entrega, pero tuvo partidos en el que le faltó gol y quedó expuesta cierta complicación en esa faceta del juego. Lo importante: Argentino terminó en mitad de tabla y no corrió nunca peligro la situación del descenso. Quedó en desventaja de localía para play-off y otra vez le tocó Gimnasia de Comodoro, esta vez con Martín Villagrán en el banco. Perdió 3-1 la serie. Jápez comunicó que no renovaría porque Argentino ponía en venta la plaza. Finalmente Chiche arregló en Estudiantes de Concordia y el Turco jugaba la A.

Playoff

06-05-18:

Gimnasia (CR)89 – Argentino 55

08-05-18:

Gimnasia (CR) 88-Argentino 84

11-05-18:

Argentino 72- Gimnasia (CR) 70

13-05-18:

Argentino 55- Gimnasia (CR) 57

El Loro Maffei y Huarte

Tras la salida de Capelli, los planteles fueron cada vez mas “cortos” por el presupuesto. De hecho ninguno llegó 100% bien a play-off. Pero ahora, la economía decayó notablemente y el objetivo de salvar la categoría corría peligro. Se hizo cargo Daniel Maffei, ganándole la pulseada a último momento a Alejandro Vázquez. El equipo jugaba mal con el “Loro” y trajo foráneos que no rindieron. La directiva le comunica la decisión de “cortarlo” y pone a prueba a Matías Huarte. El juninense tenía espalda para este momento peligroso y cumplió con creces. 7 triunfos de los últimos 9 para salvar el descenso. Ésta vez Argentino ni siquiera pudo clasificar a play-off, perdiendo la última fecha ante Bahía Basket.

Camino a la salvación

22-04-19:

Argentino 77-Atenas 75

24-04-19:

Argentino 85-San Lorenzo 77

27-04-19:

Hispano 70-Argentino 72

29-04-19:

Ferro 97-Argentino 87

02-05-19:

Argentino 79-Estudiantes 66

05-05-19:

Argentino 96-Quimsa 92

12-05-19:

Argentino 75-Bahía 79

Renovación de Huarte

Por la buena performance en el sprint final, Matías Huarte se ganó la renovación. Argentino cambió de presidente, llegó Horacio Masino quien enseguida apoyó la decisión de sus antecesores. El objetivo para el Turco, nuevamente, era salvar la categoría. Y lo estaba consiguiendo. Lo más importante es que comenzó la Liga muy bien de local y tuvo una victoria clave ante Obras, como visitante, condición que le venía costando mucho. Ahora tenía partidos decisivos como local, ante equipos que venían peor en la tabla y Argentino se encontraba con un buen rendimiento como para salir victorioso. Si el próximo paso era clasificar a play-off, ahí también los siguientes partidos se antojaban claves. El Turco de Huarte se mantenía en un pelotón muy parejo con Obras, Peñarol, Hispano y Atenas para conseguir una de esas plazas. La Liga, según parece, tendrá continuidad y tanto los jugadores como cuerpo técnico deberán ponerle el cierre a esta campaña.