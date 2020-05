Los extranjeros que pasaron por San Martín en el extinguido Torneo Nacional de Ascenso

Con una gran campaña en la Liga Nacional “B” 2004-2005, San Martín logró el ascenso al TNA el 6 de mayo de 2005 liquidando el quinto partido del play off ante Firmat FC en Junín, por 89 a 74. Un equipazo con Mauro Puertas, Mario Caporaletti, Matías Huarte, Héctor Martirena, Nicolás Romano, Juan Manuel Berestein, Christian Schoppler y los chicos del club como el Trompa Luluaga, Luciano Cóppola, Federico Urquiza, entre otros.

Lo que sucedió después fue cinematográfico. El estatuto –obsoleto- de la Asociación de Clubes de Básquetbol impedía por la cantidad de habitantes que tenía el partido de Junín –y contando 60 kilómetros a la redonda- que hubiera tres equipos de la misma ciudad participando de sus torneos. No daba la cantidad de habitantes.

Todo el peso de la ley debía caer en un club chico (los grandes históricamente fueron intocables). San Martín no tenía chapa, ni plata para poder acomodar la situación.

Entonces lo mandaron a jugar a Chacabuco, una ciudad que se mostró esquiva desde un primer momento –más allá de que cuando fue Argentino a jugar por la Copa Argentina llenaron la cancha-.

Todo fue más difícil para la entidad del barrio Belgrano a la que, de movida, aniquilaron económicamente.

Para que se entienda, San Martín arrancó como en el Chin Chon… menos diez.

Y lo que mal empieza, mal acaba. El Celeste, luego de una pobrísima temporada, terminó descendiendo. Tal vez en “El Bastión de Belgrano” la historia hubiese sido distinta porque, de movida, lo llenaba todos los partidos. No todos los equipos se hubiesen sentido cómodos jugando en el barrio Belgrano. La sola presión de la gente muchas veces hace la cancha más pesada, el aro más chico, la pelota pesa cien kilos, etc.

Tras el descenso, el Lobo Piegari se hizo cargo de la presidencia, con un grupo de allegados. El club tardó un año y medio en regularizar la situación económica. Aun así jugó la Liga Nacional “B” con un equipo competitivo, cuyos jugadores cobraron religiosamente su salario por los servicios prestados.

Pero hablemos un poco de los tres extranjeros que pasaron por la entidad en el Torneo Nacional de Ascenso.

Nick Wallery

De movida trajo un novato de 24 años y 1.98 de estatura. Nick Wallery. Hacía sus primeras armas fuera de Daytona Beach(EE.UU.). Debutó contra Argentino de Junín –por la Copa Argentina- en Chacabuco e hizo 9 goles para la derrota del Celeste 96 a 70 el 9-9-2005.

Jugó en total 8 partidos con 113 goles. La máxima anotación fue el 11-9-2005 en el desquite de la Copa Argentina, en el estadio “Héctor Matrero D´anunzio” de la Cúpula de la Sociedad Rural, ante Argentino con 19 concreciones (SM 77 vs CAA 108). Fue cortado.

Antoine Broxsie

Vino Antoine Broxsie, nacido en Tampa, Florida, el 11 de Julio de 1979. Con 2.10, un centro definido, le venía como anillo al dedo. El nuevo refuerzo del Celeste traía algunos pergaminos. Había pasado por la Universidad de Minnesota, participó de la WBA con el Gulf Coast Bandits y el Kentucky Reach, de la ABA con los Utah Snow Bears y de la CBA con los Grand Rapids. Jugó para Marinos en Venezuela y en México, para La Ola Roja del DF (donde fue dirigido por Daniel “El Loro” Maffei) y para Tuberos de Colima.

Sin embargo, no la agarró ni con la mano. Jugó 5 partidos con 31 goles y lo mandaron de vuelta. Debutó el 27 de noviembre de 2005 en Chacabuco ante la fusión Racing-Echagüe y metió 4 goles para la victoria sanmartiniana por 86 a 75.

La máxima anotación (11 goles) fue contra Estudiantes de Bahía Blanca en Chacabuco, para la derrota del Celeste por 82 a 80.

Julián King Jr.

Finalmente trajo a Julián King Jr., un americano de casi dos metros (1,98) con unos 100 kg., graduado en el Condado de Dodge (Eastman, Georgia ). Tampoco anduvo.

Debutó el 8 de enero de 2006 de local ante El Nacional de Bahía Blanca y metió 8 goles. En total jugó 9 partidos y lo invitaron a salir del plantel. Metió 106 goles y la máxima anotación fue el 20 de enero de 2006 como local ante Obras Sanitarias (20 puntos), perdiendo San Martín en Chacabuco por 72 a 70.

El conjunto del barrio Belgrano finalizó la temporada sin extranjeros y con el consabido descenso del TNA.

Los entrenadores

Arrancó la temporada con Daniel Jaule. Estuvo quince partidos al frente del equipo. Catorce de la fase regular y uno del TNA 2. Luego fue cortado. Ganó tres partidos. Ida y vuelta a Gimnasia y Esgrima La Plata y uno de local a la fusión Racing-Echagüe.

Hubo un partido de transición que fue dirigido por la dupla Martín Pasquinelli-Raúl Merlo (derrota de local ante El Nacional BB por 94-80 el 29-1-2006) y luego asumió Daniel Rodríguez.

El “Z” lo dirigió los 11 partidos finales con una sola victoria (el 5-3-2006 de local ante Alma Jrs. de Esperanza donde ganó 97-88 con 24 goles de Martín Pasquinelli y 21 de Alfredo Vaccarezza).