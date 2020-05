"Tenemos que esperar para ver cómo sigue todo"

"Me parece que está bien que se haya parado. No creo que haya en los próximos meses condiciones sanitarias para poder proseguir el torneo. Como somos un espectáculo profesional pero de entretenimiento va a ser muy difícil, no van a tener un contexto de seguir estas dos Ligas. Está bien que se haya parado y en el aspecto que la Liga prosiga, recién salió el comunicado de CABB, ADC y Adj, hay que esperar un poco. Creo que la mesa directiva va a llamar a todos los presidentes de clubes y nos infomará de qué manera se seguirá jugando esta parte final de la Liga. Tenemos que esperar".

"Hoy la prioridad para nosotros es tratar de cuidar la salud, el aspecto sanitario, eso es la prioridad número uno. En el caso de prioridades, sería lo segundo lo económico y lo que estamos tratando de cumplir es hasta el 15 de marzo, que es cuando se paró de jugar. Nos está faltando para poder completar y esa es la idea por la cual estamos trabajando día a día. La semana pasada se hicieron algunos pagos y se va a tratar de proseguir la semana que viene con los pagos. Seguir tratando de cumplir a esa fecha".

Sobre el hecho de que no habrá descensos y los próximos pasos, Agosti dejó sus sensaciones:

"En ese aspecto no es alivio, tranquilidad ni siquiera nos lo pusimos a analizar. Lo dejo en tercera instancia, hoy creo que todos los que trabajamos en el Club Estudiantes nos seguimos fijando primero el tema sanitario, segundo en el tema económico y tercero hacemos los análisis deportivos. Aparte tampoco podemos decir que estamos salvados, tenemos que esperar a la reunión del presidente que nos informe la mesa directiva. Según las conclusiones que ellos nos digan sabremos cómo la Liga Nacional se va a terminar o cómo proseguirá. Tenemos que no apurar palabras porque tenemos que esperar que la mesa directiva nos diga cómo seguirá todo"

"Es fundamental la mesa directiva, poder escucharla y qué progresiones tiene armadas, de qué forma va a seguir. Ahí empezaremos a hacer las conclusiones, si conviene o no conviene. Yo creo que habría que terminarla, nos corremos y avanzamos y nos encimamos los pasos uno arriba del otro. No tenemos que perder de vista el tema sanitario, cómo aprendemos a convivir con COVID-19. Después de ahí tenemos que seguir analizando el resto, hoy lo deportivo, terminación de la Liga, temporada 19-20. Hay que darle días para que vayan madurando las decisiones".

Para terminar comentó sobre Estudiantes en la Liga, su realidad y deseo para la 20-21:

"Yo creo que esto del Coronavirus va a replantear un montón de temas. Ya sea la forma de vida, el trabajo de uno, movimientos, formas de gestionar, trabajar y relacionarse. También va a cambiar la Liga, sin dudas que el club tiene un derecho bien ganado que es el de jugar en la Liga Nacional. Habría que hacer el presupuesto económico como se hace todos los años para ver lo que uno puede. Lo de esta temporada no dice nada, no nos está yendo acorde a otros años".

"En lo económico, debido a esto se nos pararon algunos atrasos de pagos pero es lo mismo. Cambiará todo, hay que replantear la forma de vida y de la Liga. Ver si tenemos los sponsors, el apoyo y ahí empezar a estudiar. Hoy la prioridad es cuidarse, cuidar al otro. Segunda instancia con respecto al club es responder a los compromisos de la temporada 19-20 y ver cómo afrontamos, si nos toca participar terminando la 19-20".

"Luego un análisis de cómo jugar la temporada 20-21, pero hay mucho tiempo para pensar si le conviene o no. El club tiene un derecho ganado que es jugar la Liga Nacional.".